В США разрешили не носить маски и не соблюдать дистанцию полностью вакцинированным гражданам

В США считаются полностью вакцинированы граждане, которые получили две дозы препарата против коронавируса от компаний Pfizer/BioNTech или Moderna, или одну дозу вакцины Janssen компании Johnson & Johnson.

При этом американцы, завершившие вакцинацию, должны носить маски в общественном транспорте, в аэропортах и на вокзалах.

Контекст:

По данным CDC на 14 мая, в США 46,6% населения (около 154,6 млн человек) получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19. Полную вакцинацию против коронавируса прошли около 35,8% (почти 119 млн) американцев.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Для применения в США разрешены вакцина компаний Pfizer/BioNTech (ее эффективность оценивается в 95%) и вакцина от компании Moderna (эффективность на уровне 94,1%).

Также разрешение получил препарат Johnson & Johnson (эффективность от 66% до 72%). 13 апреля американские регуляторы рекомендовали приостановить его использование из-за случаев тромбоза. 23 апреля в совместном заявлении эксперты Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) и CDC рекомендовали возобновить использование вакцины Janssen компании Johnson & Johnson.

Власти США планируют до Дня независимости страны – 4 июля – вакцинировать как минимум одной дозой вакцины от коронавируса 70% населения.

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