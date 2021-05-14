 

Отмена выборов и уменьшение автономности. “Нацкорпус” в Харькове высказался о реинтеграции оккупированных территорий

14.05.2021, 8:26, Новости дня
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По мнению председателя Общественного совета при Харьковской ОГА, главы харьковской ячейки “Нацкорпуса” Константина Немичева, необходимо отказаться от топлива и угля из ОРДЛО, блокировать информационные каналы этих территорий и прекратить социальные выплаты жителям оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

“Средства, которые мы тратим на пенсии для ОРДЛО, можно тратить на переселенцев, желающих жить и работать не в оккупации”, – сказал он.

После освобождения ОРДЛО и Крыму на этих территориях следует ввести военно-гражданские администрации и отменить выборы в завершение реинтеграционных процессов, считает руководитель штаба “Национального корпуса” Максим Жорин.

“Они должны действовать на этих территориях все время, пока будет происходить демилитаризация и украинизация этих территорий. Что касается выборов на этих территориях, то этот вопрос вообще не может подниматься до тех пор, пока там есть хоть какая-то угроза вообще нормальному проведению этого процесса”, – подчеркнул он.

Жорин убежден, что Украине необходим закон о коллаборационизме, который позволит ограничить в правах тех, кто сотрудничал с Россией. В Верховной Раде уже зарегистрирован такой законопроект, в его разработке принял участие и “Национальный корпус”, отметил он.

ВИДЕОВидео: НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС – ХАРКІВ / YouTube
Контекст:

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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