 

В Украине резко выросло число полностью привитых от COVID-19 – за сутки получили вторую дозу вакцины 4,5 тыс. человек

14.05.2021, 8:26, Новости дня
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Больше всего прививок сделали в Киеве (2 249), меньше всего – в Херсонской области (34).

Всего с начала кампании по вакцинации прививки сделали 918 164 человека. Завершили вакцинацию (получили две дозы) – 8 358 человек, утром 13 мая полностью привитых украинцев было 3828.

Прививки проводились 237 мобильными бригадами и в 731 пунктах вакцинации.

По состоянию на 14 мая в список ожидания вакцинации от COVID-19 записались 550 017 человек.

https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/926070021269327

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield и AstraZeneca-SKBio), Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и Sinovac Biotech (CoronaVac).

Вакцинируют украинцев с 24 февраля. В Украину привезли уже почти 2,2 млн доз вакцин (больше всего – 1,2 млн – препарата Sinovac Biotech, очередная партия которого прибыла 9 мая). Минздрав заключил контракты на поставку 42 млн доз вакцин, в том числе 8 млн доз по программе COVAX. Все эти вакцины Украина планирует получить до конца 2021 года. 

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.

13 мая Степанов отметил, что достигнуть стопроцентной вакцинации от COVID-19 будет невозможно, Минздрав надеется на вакцинацию 70% населения.

Население Украины на 1 января 2021 года – 41 млн 588 тыс. человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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