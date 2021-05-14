Полиция задержала бросившего телевизор в Вечный огонь жителя Химок

Полиция задержала жителя подмосковных Химок, который, находясь в состоянии наркотического опьянения, бросил телевизор в Вечный огонь.

Об инциденте сообщил местный житель. Мужчина рассказал, что неизвестный, «находясь возле обелиска «Отстоявшим Отчизну», бросил в пламя Вечного огня телевизор, который впоследствии загорелся», передает «МВД Медиа».

По подозрению в совершении преступления патрульно-постовой службой был задержан 32-летний местный житель. Выяснилось, что он находился в состоянии наркотического опьянения.

Возбуждено дело о вандализме. Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее под Томском разбили установленную в честь героев войны мемориальную доску.