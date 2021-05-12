Стоун обвинил США в ведении многолетней войны против России

США ведут войну против России, которая началась в 2007 году после выступления президента РФ Владимира Путина в Мюнхене, сообщил американский кинорежиссер, сценарист и автор нескольких книг Оливер Стоун в интервью The Washington Post.

«Против РФ на протяжении долгого времени идет кампания, ведется война. Она началась, опять-таки, с Соединенных Штатов примерно в 2006-07 году, когда он (президент РФ Владимир Путин) произнес эту речь в Мюнхене», – приводит слова Стоуна ТАСС.

«Однако, считаю, что в действительности нет доказательств агрессивности России. Агрессивность в действительности исходит от сил НАТО, которые окружили Россию и которые, кстати, окружают Китай. Это – крупный пункт политики. Огромный. Огромной важности», – отметил американский культурный деятель.

«Нам нужны люди в Соединенных Штатах, которые высказываются за точку зрения мира, за то, чтобы быть партнерами с остальной частью мирового сообщества, уживаться с Китаем, уживаться с Россией, Ираном и так далее. Мы должны поменять свою точку зрения, так как мы все еще стремимся к тому, чтобы быть единственной державой мира, контролирующей ситуацию. Мы не можем продолжать двигаться по этому пути. Это самоубийственный путь», – убежден Стоун.

«И мне кажется, что многие американцы со мной согласны. Но это никогда не разрешалось заявить политически. Люди, которые говорят такое, никогда не побеждают на выборах, поскольку их высмеивает или оттесняет на обочину пресса, откровенно говоря», – добавил режиссер.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил действующую администрацию США в стремлении существенно заузить повестку дня дискуссии по стратегической стабильности и включить в переговорные рамки далеко не все факторы, которые оказывают существенное влияние на современное положение дел в этой области.

Ранее Москва предложила администрации президента США Джо Байдена начать диалог по стратегической стабильности в русле заявлений президента РФ Владимира Путина, сделанных российским лидером во время послания Федеральному собранию.

Президент США позвонил российскому коллеге и согласился на предложение лично встретиться и поговорить, дабы между Россией и США возникли «стабильные и предсказуемые партнерские отношения». Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил уверенность, что разговор лидеров РФ и США лицом к лицу пойдет на пользу обеим странам.