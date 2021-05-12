 

Армия Израиля уничтожила двух крупных сотрудников разведки ХАМАС

12.05.2021, 6:28, Новости дня
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Израильские военные объявили о ликвидации двух крупных представителей службы разведки радикального палестинского движения ХАМАС, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

«При помощи наших истребителей, а также службы безопасности мы ликвидировали ключевые фигуры разведки ХАМАС: Хасана Кауджи, главу отдела безопасности военной разведки ХАМАС, и его заместителя Ваиля Ису, начальника отдела контрразведки», – приводит текст сообщения ТАСС.

Ранее группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама», являющаяся боевым крылом контролирующего сектор Газа радикального движения ХАМАС, заявила о запуске 100 ракет в сторону израильского города Беэр-Шева в ответ на ракетные удары Израиля по анклаву.

К утру вторника из сектора Газа по Израилю, по данным ЦАХАЛа, были запущены более 200 ракет, в результате обстрелов погибли двое израильтян. В ответ армия Израиля нанесла 130 ударов по объектам движения ХАМАС и палестинской группировки «Исламский джихад». Позже Израиль нанес ракетные удары по нескольким городам в секторе Газа.

В свою очередь группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама», являющаяся боевым крылом движения ХАМАС, объявила о запуске 130 ракет в сторону Тель-Авива и его окрестностей в ответ на атаки на жилые дома в Газе. В Тель-Авиве сработали сирены воздушной тревоги.

После этого начальник Генштаба Армия обороны Израиля Авив Кохави сообщил о намерении ЦАХАЛа расширить военную операцию в секторе Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал заставить ХАМАС заплатить за обстрелы «очень высокую цену».

В понедельник группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама» призвала власти Израиля вывести силовиков из района Храмовой горы и Шейх-Джарраха и освободить задержанных палестинцев. В тот же день из сектора Газа по городам Израиля было выпущено более 45 ракет. В ответ армия Израиля нанесла удары по военным объектам движения ХАМАС.

По данным Минздрава сектора Газа, в результате израильских ударов по анклаву с 10 мая погибли не менее 30 палестинцев, включая десять детей, еще 203 жителя анклава получили ранения. Движение ХАМАС призвало арабские страны расторгнуть мирные соглашения с Израилем. Израиль призвал мировое сообщество осудить ХАМАС за обстрелы городов.



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