 

Мнение: Куда пропал мэр Казани?

12.05.2021, 6:24, Разное
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Что случилось с мэром Казани Ильсуром Метшиным? Почему он не приехал ни в школу №175, где произошла трагедия, ни в больницу, куда госпитализировали раненых? Почему Метшина не было сегодня рядом с президентом Татарстана?

Почему мэ Казани Метшин  ограничился комментарием: «Это огромная страшная трагедия. Террористический акт, направленный против детей, – самое подлое, самое низкое, что можно себе представить. Наши сердца сегодня полны скорби и сострадания. Выражаю глубокие соболезнования семьям, родным и близким погибших в результате стрельбы в казанской гимназии №175. Всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления».

На персональном сайте Метшина написали, что Метшин это сказал. Но не понятно, кому сказал, где сказал…

Между тем,  7 мая Минниханов вручал награды погибших участников Великой Отечественной войны их родственникам, а мэрия выложила фотографию, что Метшин тоже был на мероприятии, пусть и не на сцене.

И новостройки города президент Татарстана 8 мая объезжал в сопровождении мэра Казани.

9 мая Метшин возложил цветы к Вечному огню в парке Победы.

А после 9 мая Метшин пропал….  Может, приболел? Или улетел из Казани? Да так далеко улетел, что не смог быстро вернуться?

Фотографии отсюда и отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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