 

Шойгу призвал не привлекать к службе в войсках людей с опытом употребления наркотиков

12.05.2021, 6:16, Разное
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Министр обороны Сергей Шойгу призвал не привлекать к службе в войсках людей, которые ранее употребляли наркотики. С таким предложением он выступил на селекторном совещании, сказала «Новой газете» пресс-служба оборонного ведомства.

«Важно не допускать в войска тех, кто ранее имел опыт употребления наркотических и психотропных средств», — пояснил Шойгу, впрочем, не уточнив, будет ли введено такое правило в ходе следующего призыва.

Министр уверен, что в целом в воинских коллективах Вооруженных сил удается избежать правонарушений, связанных с употреблением запрещенных веществ.

Он также напомнил, что в вооруженных силах регулярно проводятся мероприятия по предупреждению распространения наркотиков среди военнослужащих.

«В целом в состоянии правопорядка и воинской дисциплины налицо определённая положительная динамика благодаря совместной работе с Главной военной прокуратурой, Главным военным следственным управлением, департаментом военной контрразведки ФСБ России. Следует продолжить системную работу по повышению правосознания военнослужащих», — заключил министр.

Источник: Новая газета



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