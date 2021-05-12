France 24 – миланский театр «Ла Скала» открывают после карантина

Впервые после карантина в Милане открывается оперный театр «Ла Скала». Из 2000 мест занято будет не больше четверти, но и музыканты, и аудитория рады, что снова зазвучит живая музыка, передаёт France 24.

Нотные листы на месте, сцена готовится к славному возвращению одного из самых знаменитых оперных домов мира. «Ла Скала» в Милане снова наполнилась музыкой.

ДОМИНИК МЕЙЕР, глава театра «Ла Скала»: Ничто не может сравниться с теми эмоциями, когда слышишь живую музыку, ничто не может сравниться с этими звуками, с их качеством, красотой.

Прийти туда хочет целая толпа, но пандемия по-прежнему сказывается: только 500 человек смогут попасть туда, тогда как театр вмещает 2000 человек. Последние полгода выступления транслировались по интернету. Но как музыканты, так и слушатели — все говорят, что ничто не может заменить выступление живьём.

ДАМИАНО КОТТАЛАССО, скрипач «Ла Скала»: Нам, музыкантам, присутствие аудитории даёт правильную мотивацию. Когда мы даём концерт, который показывают только через интернет, у нас нет контакта с аудиторией, и это тоже сказывается на нашем выступлении.

В понедельник сыграют фрагмент оперы «Макбет» Джузеппе Верди Patria Oppressa!, и это получается за день до 75-летия исторически важного концерта, который прошёл в 1946 году. То выступление отметило открытие оперы после войны. Здание за три года до этого бомбили и потом перестраивали.

Дата выхода в эфир 11 мая 2021 года.