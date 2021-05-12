 

RTL назвал «Спутник V» хорошим дипломатическим козырем в руках России

12.05.2021, 6:14, Новости дня
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В РФ ждут экспертов из Европейского агентства по лекарственным средствам, которые едут, чтобы посмотреть, как производится вакцина «Спутник V». Как отмечает журналистка RTL, это может ускорить одобрение Европой российской вакцины.


Reuters

Эксперты из Европейского агентства по лекарственным средствам приезжают в Россию, чтобы проверить заводы, где производится вакцина «Спутник V», пишет на своём сайте RTL. По словам журналистки, это может способствовать признанию российской вакцины в Европе.

Владимир Путин заявил, что российская вакцина — самая лучшая в мире, однако, по словам автора статьи, он здесь не объективен. Она отмечает, что у «Спутника V» тот же принцип действия, что и у AstraZeneca или Johnson & Johnson. Российские учёные говорят об эффективности вакцины в 92%, и недавно её подтвердило мировое сообщество.  

Сегодня уже около 60 стран используют или планируют использовать «Спутник V». Но сложно понять, кто уже её принял, поскольку много предварительных заказов. В Европе мнения разделились, и кто-то лишь подумывает о российской вакцине, а кто-то не стал ждать, например, Венгрия. Там уже несколько недель ею прививаются и говорят об очень хороших результатах. Но в таком случае у автора статьи новый вопрос: если Европа даст зелёный свет, сможет ли РФ поставить ей столько доз, сколько нужно.

Лаборатория, которая создала «Спутник V», его не производит. Производство идёт на шести заводах, но этого хватает только на то, чтобы сделать вакцину для нужд россиян. Чтобы поставлять вакцину по всему миру, РФ ещё предстоит заключить договоры с зарубежными предприятиями. Но пока это «хороший дипломатический козырь» в руках Москвы.

Да и название российской вакцины напоминает о первом российском спутнике, пишет автор статьи. Для многих международных дипломатов гонка за вакциной в 2020 году напоминала космическую гонку 1950-х годов. И цена у российской вакцины довольно невысока, что делает её весьма привлекательной для развивающихся стран и позволяет РФ расширить зону своего влияния, пишет RTL.



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