 

DWN – сближение с Саудовской Аравией поможет Китаю и России пошатнуть господство доллара

12.05.2021, 6:14, Новости дня
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Китай и Саудовская Аравия расширяют сотрудничество — Пекин намерен купить долю акций Saudi Aramco, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Это может привести к значительному изменению баланса сил на Ближнем Востоке и поставить под вопрос влияние США, которые любыми средствами будут пытаться «загнать в угол» все сотрудничающие с Китаем страны. Однако сближение Пекина и Эр-Рияда может иметь для американцев более серьёзные последствия: разрушение мировой валютной системы и отказ от доллара.


Reuters

Правительство Саудовской Аравии ведёт переговоры с Китайской инвестиционной корпорацией и несколькими государственными нефтяными компаниями о продаже 1% акций Saudi Aramco. Продажа доли акций стратегической компании может привести к значительному изменению баланса сил на Ближнем Востоке, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Не стоит забывать, что с 1945 года Вашингтон и Эр-Рияд связывают дружеские отношения, которые, помимо прочего, сильно зависят от нефтедоллара.

Для Китая Саудовская Аравия долгое время являлась «приоритетной мишенью» в рамках его всеобъемлющей стратегии по «замещению» США не только в качестве крупнейшей экономики мира не позднее 2030 года, но и в качестве важнейшей геополитической державы во многих сферах влияния.

Миллиардная сделка повлечёт за собой и другие последствия: чем шире влияние Китая на Эр-Рияд, тем ниже вероятность возникновения конфликта между Саудовской Аравией и Ираном, с которым Поднебесная в течение некоторого времени поддерживает всё более тесные контакты. Другими словами, предполагает издание, за углублением отношений Саудовской Аравии и Китая может последовать сближение Тегерана и Эр-Рияда.

В этом контексте важно понимать, что продажа значительного пакета акций Saudi Aramco Китаю — не новая идея, она серьёзно рассматривалась саудовским правительством с 2017 года. В случае её реализации, прогнозирует издание, давление Вашингтона на наследного принца Мухаммеда бин Сальмана в ближайшие месяцы усилится. Например, американцы могут «возобновить дело» об убийстве журналиста Джамаля Хашогги или снова поднять вопрос о возможной причастности граждан Саудовской Аравии к терактам 11 сентября 2001 года. Вашингтонские политики обязательно выдумают что-нибудь, чтобы «загнать в угол» Саудовскую Аравию и все остальные страны, которые сотрудничают с Китаем, — и всё это, конечно, под лозунгом демократии, свободы и прав человека.

У американцев есть ещё одна причина опасаться сближения Саудовской Аравии и Китая. В апреле 2010 года на саммите «Большой двадцатки» в Лондоне Чжоу Сяочуань, возглавлявший в то время Народный банк Китая, призвал к «творческому реформированию существующей международной валютной системы в направлении создания международной резервной валюты», чтобы частично заменить доллар США.

В 2016 году МВФ включил китайский юань в корзину валют, составляющих специальные права заимствования или СДР, представляющие собой международный резервный актив. Это привело к тому, что он стал использоваться в качестве международной торговой валюты.

В этом контексте, например, Леонид Михельсон, председатель правления российской нефтяной компании «Новатэк», подчеркнул, что продажа нефти в Китай в юанях находится в стадии рассмотрения. РФ и Китай пытаются отказаться от доллара — ключевой валюты в торговле энергоносителями. «Торговая война между США и Китаем ускорит этот процесс», — считает Михельсон.

Поскольку до сих пор торговля нефтью полностью велась в долларах, США могли легко ввести санкции в отношении таких стран, как Россия, Венесуэла и Иран. Но в будущем Китай и юань предложат этим и другим странам  хорошую альтернативу, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten.



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