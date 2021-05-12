 

Политолог Шрайбман назвал декрет Лукашенко пшиком: Никто всерьез не ждет покушений

12.05.2021, 5:52, Разное
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На днях Александр Лукашенко подписал декрет о передаче власти Совету безопасности Белоруссии в случае гибели президента. Политолог Артем Шрайбман объяснил, что в межведомственный совещательный орган входят порядка 20 человек: руководители силовых ведомства, Генштаба, а также секретарь. Мол, также существует узкий состав постоянных членов Совбеза: четыре гражданских и четыре военных.

Шрайбман отметил, что этот декрет противоречит Конституции. Однако этот факт, по его словам, мало удивляет белорусов, ведь вполне очевидно, что в ближайшее время внесут соответствующие поправки в Основной закон государства. Политолог напомнил, что, согласно Конституции, страной должен управлять премьер-министр, если президента не станет.

Эксперта поразил тот факт, что декрет Лукашенко применим только в узкой ситуации, поэтому предположил: подписанный президентом документ – лишь подготовка к расширению полномочий Совета безопасности. “Без продолжения усиления Совбеза этот декрет становится просто каким-то пшиком, потому что никто всерьез не ждет покушений”, – считает политолог.

Напомним, ранее Шрайбман заявил, что власть в Белоруссии находится на последнем Рубиконе. По мнению политолога, Александр Лукашенко загнан в угол.



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