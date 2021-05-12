 

Следствие заподозрило Медведчука в передаче секретных данных в Россию

12.05.2021, 5:34, Новости дня
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Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов утверждает, что Медведчук якобы передал находящемуся в РФ депутату Тарасу Козаку секретные данные о скрытом военном подразделении вооруженных сил Украины.

«Этот эпизод произошел в августе 2020 года. Господин Медведчук направил Козаку, который тогда находился на территории России, и, скорее всего, находится там и сегодня, секретные данные о расположении скрытого военного подразделения вооруженных сил Украины, его личный состав и боевую подготовку. Такой себе подарок для спецслужб России. По мнению следствия, именно ей предоставлялась эта информация», – цитирует его РИА «Новости».

В свою очередь генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что, по мнению следствия, «Медведчук как организатор противоправной деятельности» вел подрывную деятельность против Украины, в том числе и в экономической сфере.

Во вторник Венедиктова подтвердила, что глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук и его однопартиец Тарас Козак подозреваются в госизмене и расхищении нацресурсов Крыма.

Ранее в СМИ появилась информация, что украинские правоохранители проводят обыски в доме Виктора Медведчука в Киеве.

Напомним, в феврале Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против лидера партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко, а также против еще шести граждан и 19 юридических лиц. Кроме того, каналы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили эфирное вещание после указа Зеленского о введении в действие решения СНБО о применении пятилетних санкций. Позже Медведчук оспорил санкции Зеленского в суде.

В партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) обвинили Зеленского в узурпации власти на Украине и решили начать процедуру импичмента.



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