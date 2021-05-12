 

Мнение: О греющих руки на казанской бойне

12.05.2021, 5:28, Разное
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Фото © РБК.

Вот что особенно мерзко осознавать. В Казане произошла огромная трагедия, девять человек были убиты, из них семеро – дети. Татарстан погрузился в траур, все нормальные люди сочувствуют жертвам, соболезнуют родным и близким погибших.

И вот в это время уже находятся те, кто начинают прикидывать, что же можно с этого поиметь! Причём это не какие-то там упыри, наоборот… государственные мужи федерального масштаба.

Вот, скажем, депутаты, которые почти сразу начали предлагать что-то там «ужесточить», «ограничить» и, конечно же, «запретить»… Особенно единоросс Антон Горелкин отличился на этом поприще, предложив создать механизмы отслеживания «преступных намерений» в интернете по словам-триггерам. По простоте душевной он такое ляпнул? Ага, как же! Такая система, будь она предусмотрена законодательно – это многомиллионные контракты для правильных подрядчиков. Это прямые ассигнования из бюджета в нужные руки. И так далее…

Но ещё хуже, конечно, особо приближённые.

Как сообщает авторитетный и насквозь провластный «Незыгарь», глава Росгвардии Виктор Золотов уже готовится взять российские школы под свою охрану и на своих условиях. Собственно, он пытался сделать это ещё по следам керченской трагедии. Тогда в Госдуме появился законопроект об охране школ исключительно гвардейцами. Но конкуренты его притормозили. В 2019 году после стрелка из Благовещенска Росгвардия попыталась продавить ужесточение требований к охране школ, чтобы конкуренты просто не допускались к конкурсам. А в прошлом году ведомство убедило главу Крыма передать им все контракты на охрану – Сергей Аксенов согласился.

Но теперь, похоже, Виктор Золотов пытается воспользоваться трагедией в Казани, чтобы его идея была растиражирована на всю страну. Алгоритм таков: реанимировать закон от 2018 года – устранить любую конкуренцию – установить собственный ценник на охрану школ – сделать очередной шаг к монополизации рынка. Сейчас Росгвардия уже получает миллиарды рублей за охранные услуги, а школы могут принести еще свыше 40 млрд руб.: в России порядка 40 тыс. школ, а средняя сумма годового контракта на охрану сейчас составляет 1 млн руб. Которые возьмут из бюджета, конечно же.

А вообще, если только вдуматься… Вот, по словам самого Виктора Золотова, каждый день на охрану правопорядка заступают порядка 20 тыс. военнослужащих и сотрудников войск национальной гвардии, в задачи которых входит как профилактическая работа, так и непосредственное выполнение задач, связанных с обеспечением безопасности… на улицах и во дворах. И вся эта махина дала сбой в Казани, где 19-летний убийца спокойно прошёл по городским улицам с оружием на плече, не будучи никем остановленным. А тот, кто во главе её, готовится не к давно заслуженной отставке, но к новым гешефтам на крови

Вот как это ещё назвать?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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