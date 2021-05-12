 

Мемориал у школы №175 в Казани

12.05.2021, 5:22, Разное
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Утром 11 мая бывший ученик с дробовиком пришел в школу и открыл огонь, погибли 9 человек: две учительницы, остальные — дети.

Стрельба в школе по-настоящему ранила город. Казанцы несут к гимназии № 175 цветы. Несмотря на заявления властей о том, что дефицита донорской крови нет, люди стоят в очередях в пункты приема, чтобы хоть так помочь пострадавшим. Татарстан объявил траурным днем 12 мая.


Стихийный мемориал у школы, которую утром атаковал 19-летний Ильназ Галявиев. Фото: Андрей Ермолов, специально для «Новой газеты»

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Источник: Новая газета



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