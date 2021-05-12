MSI выпустила видеокарты для майнинга

Предназначенные специально для майнинга криптовалют видеокарты 30HX Miner и CMP 30HX Miner XS представили в компании MSI.

Как отмечают эксперты, несмотря на такую узкую специализацию, у данных графических ускорителей много общего с игровыми видеокартами. В частности, речь идет об аналогичной системе охлаждения. Также специалисты отмечают, что данные устройства практически полностью повторяют аналоги из серии Ventus XS.

Видеокарты состоят из 1408 ядер. Базовая частота работы составляет 1530 МГц. Однако разогнать можно и до 1785 МГц. Объем видеопамяти – 6 Гб. Заявлена потребляемая мощность электроэнергии 125 Вт. Отнести к майнинговым устройствам видеокарты позволяет отсутствие внешних видеоинтерфейсов.