 

“Алые паруса” завоевали пять наград международной премии

12.05.2021, 4:58, Разное
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Организаторы подготовили “Алые паруса-2020” в максимально короткие сроки. Впервые в истории бриг прошел в водах Финского залива, а не по Неве. Новую локацию выбрали для безопасности жителей и гостей Санкт-Петербурга.

Праздник “Алые паруса” признали лучшим в четырех номинациях: «Арт-событие», «Праздничное мероприятие», «Культурное событие» и «Музыкальное событие». В категории “Прямая трансляция” он завоевал серебряную награду.

Премия Global Eventex Awards является одной из крупнейших наград в событийной индустрии. Ее сравнивают ее с «Оскаром» и «Эмми». Награды вручают за выдающиеся достижения в сфере событийного маркетинга, эффективное использование современных технологий.

Призеров определяют ведущие специалисты с многолетним опытом проведения крупных мероприятий. С 2009 года в конкурсе участвовали более 950 компаний из 85 стран.



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