 

Путин поручил ограничить оборот гражданского оружия после стрельбы в Казани

12.05.2021, 4:28, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Подобные поручения он уже давал в 2018 году.

Президент РФ Владимир Путин поручил директору Росгвардии Виктору Золотову проработать новое положение о видах гражданского оружия после стрельбы в школе в Казани, пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

«Дело в том, что сейчас можно законно зарегистрировать в виде охотничьего оружия определенные виды, которые по сути не являются охотничьим оружием, которые в некоторых странах используются как штурмовое оружие», — уточнил Песков. Он также добавил, что новое положение «будет готовиться, пока ничего не готовится, просто президент отдал поручение».

В Казани 11 мая в школе № 175 произошла стрельба. По официальным данным, погибли восемь человек, 20 пострадали. Согласно данным СМИ, нападавший был вооружен ружьем Hatsan ESCORT — таким же, каким пользовался Керченский стрелок Владислав Росляков в 2018 году.

После стрельбы в Керчи Путин уже отдавал подобные поручения, однако ограничений оборота гражданского оружия не последовало. «Особо обращаю внимание: необходимо серьезно усилить контроль в сфере оборота оружия. Жду от вас здесь конкретных предложений, в том числе и законодательного характера», — заявлял президент на церемонии встречи с высшими офицерами и прокурорами.

В 2018 году 18-летний студент учебного заведения в Керчи Владислав Росляков пришел на учебу с самодельными бомбами и помповым ружьем. В результате стрельбы и взрыва погибли 21 человек, более 40 получили ранения. Сам Росляков покончил с собой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Росгвардия разоружит россиян

В федеральный закон «Об оружии» собираются внести новые ограничения

Источник: Новая газета



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

03.12 / Мнение: Как спецслужбы Украины формируют русофобскую повестку в сирийском Идлибе

14.01 / Володин рассказал о приоритетах Думы на весеннюю сессию

30.10 / Есть жертвы: в центре Киева внедорожник влетел в толпу

03.07 / Шатунов получил право исполнять песни “Ласкового мая”

06.05 / COVID-19 может спровоцировать инсульт у пациентов до 55 лет

20.01 / Никто не прячется: агент Федора Смолова подтвердила его роман с внучкой Бориса Ельцина

01.05 / Володин о диалоге с саратовской пенсионеркой: В этом суть работы депутата

11.12 / Мнение: США ввели санкции против Турции за С-400

04.12 / Дробыш вступился за лишившихся доходов артистов: Все реально плохо

29.12 / Экс-домработница Цивина рассказала об увольнении за отказ от участия в их аферах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика