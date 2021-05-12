Путин поручил ограничить оборот гражданского оружия после стрельбы в Казани

Подобные поручения он уже давал в 2018 году.

Президент РФ Владимир Путин поручил директору Росгвардии Виктору Золотову проработать новое положение о видах гражданского оружия после стрельбы в школе в Казани, пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

«Дело в том, что сейчас можно законно зарегистрировать в виде охотничьего оружия определенные виды, которые по сути не являются охотничьим оружием, которые в некоторых странах используются как штурмовое оружие», — уточнил Песков. Он также добавил, что новое положение «будет готовиться, пока ничего не готовится, просто президент отдал поручение».

В Казани 11 мая в школе № 175 произошла стрельба. По официальным данным, погибли восемь человек, 20 пострадали. Согласно данным СМИ, нападавший был вооружен ружьем Hatsan ESCORT — таким же, каким пользовался Керченский стрелок Владислав Росляков в 2018 году.

После стрельбы в Керчи Путин уже отдавал подобные поручения, однако ограничений оборота гражданского оружия не последовало. «Особо обращаю внимание: необходимо серьезно усилить контроль в сфере оборота оружия. Жду от вас здесь конкретных предложений, в том числе и законодательного характера», — заявлял президент на церемонии встречи с высшими офицерами и прокурорами.

В 2018 году 18-летний студент учебного заведения в Керчи Владислав Росляков пришел на учебу с самодельными бомбами и помповым ружьем. В результате стрельбы и взрыва погибли 21 человек, более 40 получили ранения. Сам Росляков покончил с собой.

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