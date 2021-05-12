Мнение: Ночь. Мафия засыпает…

Еще один довольно яркий признак умирания ЖЖ – то, что ночью (по Москве) в нем практически прекращается всякая жизнь. Уже почти год такое замечаю. Выложишь где-нибудь в 11 ночи или в полночь пост – за несколько часов в нем набирается едва десяток комментариев и едва 500 просмотров. Ну, думаешь – понятно: пост не удался, никому не интересно.

И нифига: часов с 6-7 утра появляются комментаторы, начинается движуха, и где-нибудь к полудню, глядишь – уже и просмотров под 10 тысяч, и комментов штук 300. Получается, ЖЖ становится, помимо прочего, еще и очень ЛОКАЛЬНЫМ продуктом. Даже не “российским”, а каким-то “московским”. Сибирь, Дальний Восток, Урал, не говоря уж про США и Канаду – это уже только редкие энтузиасты…

Вообще вот интересно, чисто теоретически: если бы была поставлена (кем-то) задача “возрождения ЖЖ”, и под это даже были бы выделены какие-то деньги – с чего надо было бы начать? КАК, ХОЛМС?! По идее – русскоязычный ресурс, с удобным интерфейсом, потенциальные пользователи – ну, миллионов триста человек по всему миру… Не китайцы, конечно – но тоже ведь неплохо, не на мове же.

Или такая задача в принципе нерешаема? Интересно подумать.