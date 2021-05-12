Стрелявший в казанской школе сообщил о бомбе

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12.05.2021, 4:04, Разное
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Один из двух подозреваемых в стрельбе в школе в Казани Ильназ Галявиев заявил, что по адресу его прописки заложена бомба. Об этом 19-летний юноша заявил при задержании.

Напомним, что во вторник двое человек открыли стрельбу в школе, расположенной на улице Файзи в Казани. Очевидцы утверждают, что перед этим в здании произошёл взрыв. По предварительным данным, в результате происшествия погибли девять человек: один учитель и восемь детей, сообщает телеканал “360”.



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