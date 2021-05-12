 

Второго стрелявшего в казанской школе ликвидировали

12.05.2021, 4:04, Разное
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Второго преступника, устроившего стрельбу в гимназии №175 на улице Файзи в Казани, ликвидировали в здании учреждения. Ранее СМИ сообщили о том, что первый подозреваемый в нападении задержан.

По предварительным данным, одним из двух злоумышленников оказался 19-летний Ильназ Галявиев. При задержании он заявил, что по адресу его проживания была заложена бомба, передаёт телеканал “360”.



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