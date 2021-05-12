Второго стрелявшего в казанской школе ликвидировали

Второго преступника, устроившего стрельбу в гимназии №175 на улице Файзи в Казани, ликвидировали в здании учреждения. Ранее СМИ сообщили о том, что первый подозреваемый в нападении задержан.

По предварительным данным, одним из двух злоумышленников оказался 19-летний Ильназ Галявиев. При задержании он заявил, что по адресу его проживания была заложена бомба, передаёт телеканал “360”.