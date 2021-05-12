 

Мнение: Начался обстрел Тель-Авива

12.05.2021, 4:00, Разное
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В ответ на интенсификацию ударов по Сектору Газа (в ходе ударов в том числе разрушен 13-этажный дом), ХАМАС и "Исламский джихад" перешли к реализации своей угрозы и начали обстреливать центральные районы Израиля, запустив единовременно 130 ракет в направлении Тель-Авива. Как сообщают израильские источники, есть попадания, в том числе и в столице Израиля.
В столице Израиля работают сирены воздушной тревоги и работают системы ПВО. Ранее, ХАМАС обещал применить ракеты иранского производства, которые несравнимо более опасны, нежели стандартные "кассамы", которыми палестинцы долбят по Ашкелону и Сдероту. Евреи пишут, что это самый серьезный обстрел с 2018-го года.
Напоминаю, что все началось с попыток выселить палестинцев из их домов в Иерусалиме.

Обновление по ситуации в разгорающемся конфликте будет в телеге – https://t.me/boris_rozhin (кому интересно, подписывайтесь)

Источник: Colonel Cassad



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