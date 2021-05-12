 

Каскадер-любитель рухнул с высоты на «Ниве» при попытке сделать сальто назад

12.05.2021, 3:46, Новости дня
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Каскадер из Ростова Евгений Чеботарев под Санкт-Петербургом попытался выполнить экстремальный трюк на автомобиле «Нива», чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннеса, однако попытка не удалась.

Трюк экстремал выполнил в садоводстве «Электронмаш» в Ломоносовском районе Ленобласти.  Специально для него был выстроен трамплин высотой в несколько метров, у подножия которого уложили множество покрышек. Отмечается, что это уже третья попытка Чеботарева сделать сальто назад на автомобиле. В этот раз машина не перевернулась и упала на бок, передает «Фонтанка».

Сам каскадер рассказал, что стартовал «вообще без сцепления». При жестком приземлении мужчина серьезно не пострадал, получив ссадины и ушибы. Однако позже в своих соцсетях он рассказал, что у него «болит лопатка и виски».

Трюк Чеботарев выполнял на «Ниве» 1993 года с «шестерочным мотором, 4-х ступкой». Восстановлению машина не подлежит, однако каскадер не намерен оставить попытки выполнить сальто назад. Ранее в Свердловской области во время экстремального шоу каскадер неудачно

исполнил трюк с прыжком с крыши автомобиля через горящие кольца.

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