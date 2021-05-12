Мнение: Обострение

У обострения между палестинским сектором Газа и Израилем есть то, что делает его неизбежным и повторяющимся. Это (с одной стороны) неспособность ХАМАС к хоть какому-то управлению территорией, вследствие чего группировка прямо заинтересована в периодическом перенаправлении социального негатива в сторону от себя, а заодно и сплочению вокруг себя. С другой стороны, в Израиле тоже давно не все в порядке, что можно проследить за перманентным правительственным кризисом, плюс карантин, который не добавляет умиротворения.

Поэтому маленькая война интересна тем и другим. В минусе, как обычно, обычные люди, но как раз люди – это тот расходный материал большой политики, которым всегда можно немножечко пренебречь.

Внешние "силы" тоже с удовольствием включаются в события примерно с той же целью. Примерно как на событиях в Казани с удовольствием включаются разнообразные российские мастера, напоминающие плясками на костях о себе любимых. Любая трагедия для одних – это всегда очень большой и жирный кусок "ништяков" для других. Совесть здесь – категория избыточная и даже вредная.

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