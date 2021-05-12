 

Допрос Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в казанской школе

12.05.2021, 3:34, Разное
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На фото — допрос 19-летнего Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в казанской школе № 175, которую окончил четыре года назад. В результате атаки на школу погибли, по официальным данным, 9 человек, среди них 7 детей. Число пострадавших уточняется. Галявиев был задержан сотрудниками оперативных служб, оружие, с которым он напал на школу, было получено легально. Татарстан объявил 11 мая днем траура, а законодатели уже заявили, что пересмотрят правила хранения оружия в гражданском обороте РФ после теракта.

ПОДРОБНЕЕ

Стрелок с официально зарегистрированным оружием убил как минимум 8 человек в школе Казани. В Татарстане объявлен траур. Обновляется

Источник: Новая газета



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