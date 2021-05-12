Мнение: Ловкий Биби. Ракеты и Иссахар



Наама Иссахар.

В Израиле внезапно – резкое обострение между евреями и палестинцами. Сотни ракет от Хамаса по израильским городам, в ответ израильтяне сносят ракетами какие-то уже палестинские многоэтажки, многочисленные жертвы с обеих сторон, почти что целая война – с чего вдруг? Пишут, что обострять ситуацию зачем-то начал Израиль: взяли да выселили несколько палестинских семей с некой территории, на том основании, что раньше (!) там жили израильтяне. Палестинцы возмутились, им еще и перекрыли тогда – в буквальном смысле – “дорогу к Храму”, т.е. к мечети Аль-Акса – и пошло-поехало. Все б ничего – но те семьи, которые выселили, жили “на том месте, где жили евреи” ДЕСЯТИЛЕТИЯ. С чего вдруг их понадобилось так срочно выселять именно сейчас?!

И похоже, что причина очевидна. Она – в премьере Нетаньяху, который давно уже находится в “интересном положении”, примерно как Этуш в “Кавказской пленнице”: “Или я ее веду под венец, или она меня ведет к прокурору”. Так и Нетаньяху: или он остается у власти еще года на четыре, или его сажают в тюрьму. Причем Нетаньяху – как Путин, он уже всем надоел, так что оставаться у власти “просто так” у него не получалось. Вот злые языки и говорят, что, почуяв близость отстранения от власти, если “все будет идти как идет”, он решил прибегнуть к известному способу – спровоцировать войнушку. Мол, если начнется месилово, об отставке все забудут, и можно будет еще сколько-то времени продержаться. Поэтому он и решил тайком спровоцировать палестинцев – ну а те и рады стараться, долго уговаривать не надо…

Цинизм! Но – похоже на правду. А я в связи с этим вдруг подумал: если их “Биби” навострился устраивать такие “перфомансы”, втихаря договориваясь с Хамасом и ООП, лишь бы получить повод покрасоваться перед избирателем – может, он так и не только с палестинцами договаривается? И шлеп себя по лбу: ах я дурак… Коли так – очень похоже, что таким же перфомансом, “игрой на лапу”, было и прошлогоднее задержание израильтянки Наамы Иссахар в Шереметьево! Помните ту историю? Зима прошлого года, я еще об этом много писал. Российские таможенники тоже (как сейчас палестинцы) внезапно озверели и вдруг, ни с того ни сего, задержали, причем в транзитной зоне (!), израильскую девушку, обнаружили у нее в багаже наркотики (непонятным образом, она ведь летела из Индии в Израиль транзитом через Москву), задержали ее и стали на полном серьезе шить ей дело за “контрабанду наркотиков”, а потом и приговор объявили – 5, что ли, лет в Сибири на лесоповале!

Все “дело Иссахар” было страннейшее и бредовое с начала и до конца, всё шито белыми нитками, начиная с того, что “девица Иссахар” вообще в России НЕ БЫЛА, багаж свой не получала, какая контрабанда, чего? Так и не было понятно – ЗАЧЕМ это всё? Чего путинцы добивались? Ведь только позорились на весь мир, и всё?

А теперь я вдруг понял: видимо, это тоже был такой “розыгрыш”, друг Вова подыгрывал другу Биби. Я, мол, поскольку Князь Тьмы и Чорный Властелин, арестую у тебя девицу посимпатичнее, прямо в аэропорту, в своем Мордоре, чтобы в газетах фоточки были пожалостливее, ни за что, по полному беспределу, мы весь Израиль поставим на уши, все станут переживать – а потом появишься ты, Биби, весь такой в белом, и типа меня уговоришь Белоснежку из моего царства Кощея освободить. Тебе рейтинг поднимется, а мои рашковане всё проглотят, не поперхнутся, мне на них положить.

Ну так они все и разыграли, по нотам. Девицу арестовали, хай в прессе подняли, приговор ей вынесли – а потом Путин типа поехал к “другу Биби” на ковер в Израиль, да там и признал то, что всем с самого начала было ясно: Ассахар, сказал Путин, границу Россию не пересекала, я ее помилую, забирай ее, друг, в знак того, что ты для меня авторитет. И Ассахар вернули, а дело закрыли – к большому неудовольствию злобной оравы орангутангов у меня в комментах, которые уже вслух мечтали, как израильтянку в Сибири на женской зоне изнасилуют, заморозят и убьют.

Почти уверен, что всё это была подстава с самого начала, и в ней Путин (а заодно и сама Россия) традиционно сыграли роль “плохого мальчика и плохой страны”. Типа, нам тут наплевать, а “Биби” за это еще и отсыпал РФ каких-нибудь ништяков в Сирии, где у России дела всегда не ахти.

Мерзейшая история выходит. Но иначе не объяснишь, зачем было это всё. Зачем так тупо и нагло арестовывали гражданку Израиля? Зачем потом отпустили? Рейтинг поднимали старому коррупционеру, вот зачем. Тьфу, гадость.

Причем там-то в итоге два поганых старикана одну лишь девушку мучили, а сейчас, стало быть, “Биби” взял круче: под ракетами гибнут уже десятки его сограждан… Но власть важнее, да и в тюрьму неохота.



Обстрел Сектора Газа со стороны Израиля.