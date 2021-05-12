 

Первый ЗРК С-350 «Витязь» поступил на вооружение ЮВО

12.05.2021, 2:52, Новости дня
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Первый зенитный ракетный комплекс средней дальности (ЗРС) С-350 «Витязь» поступил на вооружение Южного военного округа, сообщил командующий войсками округа генерал армии Александр Дворников.

«В этом году поступил принятый на вооружение перспективный зенитный ракетный комплекс средней дальности ЗРС С-350 «Витязь». По своим характеристикам С-350 предназначен для борьбы как с аэродинамическими, так и [c] баллистическими целями», – приводит слова генерала армии РИА «Новости».

Дворников сообщил изданию «Военный вестник Юга России», что один из зенитных ракетных полков округа уже приступил к перевооружению на этот новый образец.

В целом, по его данным, сейчас зенитные ракетные войска ЮВО на 90% укомплектованы образцами нового парка. Основу средств борьбы с воздушными целями составляют комплексы С-400 «Триумф» и ЗРПК «Панцирь-С».

В июне 2020 года концерн «Алмаз-Антей» и Минобороны заключили контракт на поставку четырех комплектов ЗРС С-350. В феврале 2020 года первый комплект новейшей зенитной ракетной системы (ЗРС) С-350 «Витязь» поступил в учебный центр зенитных ракетных войск в Гатчине. ВКС впервые получили комплекс С-350 «Витязь» в декабре 2019 года.

Военный эксперт Александр Лузан в комментарии газете ВЗГЛЯД отмечал, что «ЗРК С-350 «Витязь» – это разумное дополнение к С-400 и «Панцирю» для создания эшелонированной системы противовоздушной обороны». Поступление на вооружение ЗРС С-350 повысит эффективность отражения массированных ударов крылатых ракет в четыре раза.



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