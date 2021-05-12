ЕСПЧ обязал Россию выплатить «Новой» 2 тысячи евро компенсации

В 2010 году РКН «нашел» признаки экстремизма в тексте о нацистах из «Русского образа».

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал российские власти выплатить «Новой газете» 2 тысячи евро компенсации морального вреда, таким образом удовлетворив иск против РФ о нарушении права на свободу выражения мнения. Решение опубликовано на сайте суда.

Дело касается публикации в «Новой газете» в январе 2010 года расследования «Банда, агентство, партия. Кто такие «легальные националисты». В материале цитировалась официальная программа организации «Русский образ» и было опубликовано интервью с ее координатором.

Как отметил юрист «Новой газеты» Ярослав Кожеуров, который и подавал жалобу в ЕСПЧ, это расследование, опубликованное в первую годовщину убийства адвоката Станислава Маркелова и журналистки «Новой газеты» Анастасии Бабуровой, рассказывало, с кем были связаны арестованные убийцы и как организация «Русский образ» пыталась выйти в публичное поле и даже поучаствовать в политике.

«Статья разоблачала их сущность. Для доказательства их незаконных взглядов были приведены несколько цитат из их программы, чтобы показать, что на самом деле они декларируют», — сказал Кожеуров. Также были опубликованы фотографии, которые демонстрировали их ультраправые взгляды, отметил юрист.

Через несколько месяцев Роскомнадзор (РКН) вынес письменное предупреждение, в котором утверждалось, что «Новая газета» распространила информацию, «содержащую признаки экстремизма». «Мы пытались доказать, что мы разоблачаем деятельность «Русского образа» и привлекаем внимание к тому, чем они занимаются, однако в наших судах все проходило сугубо формально и по формальным основаниям все иски были отклонены», — пояснил Кожеуров.

Нужно различать, когда журналист содействует чему-то и когда, наоборот, он разоблачает и осуждает чью-то деятельность, отметил юрист: «Теперь в законодательстве у нас прописано, что при рассмотрении таких материалов нужно смотреть весь контекст».

Ссылаясь на статью 10 Конвенции («Каждый имеет право на свободное выражение своего мнения»), в жалобе к ЕСПЧ «Новая газета» отмечала, что предупреждение РКН незаконно и несоразмерно вмешательству в свободу выражения мнений и, в частности, свободу распространять результаты журналистских расследований.

«И автор статьи, и организация-заявитель (Новая газета — ред.) проявили должную осмотрительность, явно дистанцировавшись от нацистской идеологии и от идей и принципов «Русского образа». «Новая газета» продемонстрировала давнюю и последовательную антинацистскую и антинационалистическую позицию», — отметили в ЕСПЧ.

Суд признал жалобу приемлемой, постановил, что российские власти нарушили статью 10 Конвенции, однако посчитал, что необходимости рассматривать жалобу по статье 13 Конвенции («Право на эффективное средство правовой защиты») нет. ЕСПЧ обязал российские власти выплатить «Новой газете» в течение трех месяцев с даты вступления судебного решения в законную силу 2 тысячи евро компенсации морального вреда и более 2,2 тысячи евро за судебные издержки.

«Теперь мы тоже по формальным основаниям пойдем в российский суд, чтобы они отменили те решения 11-летней давности. Это дело принципа», — сказал адвокат.

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Что значит решение ЕСПЧ по делу Тихонова и Хасис. Материал «Медиазоны»

Адвокат Станислав Маркелов и журналистка «Новой газеты» Анастасия Бабурова были убиты членами экстремистской Боевой организации русских националистов (БОРН) Никитой Тихоновым и Евгенией Хасис на Пречистенке 19 января 2009 года. Бабуровой было 25 лет, Маркелову — 34 года.

В 2011 году суд приговорил Тихонова к пожизненному заключению, Хасис приговорили к 18 годам лишения свободы. В 2021 году Хасис может выйти по УДО, Тихонов лишен такой возможности — в 2014 году он получил еще 18 лет сверх пожизненного срока, признав вину и дав подробные показания в отношении других членов БОРН.

В феврале 2021 года ЕСПЧ признал судебный процесс над неонацистами Тихоновым и Хасис несправедливым и подлежащим пересмотру, так как, по мнению суда, присяжные заседатели были предвзятыми. Судья от РФ Дмитрий Дедов голосовал против и выступил с особым мнением. Пожизненный приговор Тихонову за убийство Маркелова и Бабуровой подлежит пересмотру в Верховном суде РФ после вступления решения ЕСПЧ в силу.

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