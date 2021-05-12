В Украине запустят интерактивную карту преступности

По карте граждане смогут получить доступ к информации о зарегистрированных уголовных преступлениях – не только в стране, но и в отдельных областях, территориальных общинах, городах и селах.

На данный момент, сообщили в пресс-службе, Единый реестр обеспечивает в онлайн-режиме круглосуточно и ежедневно работу более 32 тысяч пользователей – органов прокуратуры, полиции, безопасности, фискальной службы, ГБР и НАБУ.

За все время его существования зарегистрировано почти 9 млн уголовных правонарушений. На базе реестра автоматически формируется не только отчетность о состоянии уголовной преступности, но и отчеты о работе органов досудебного расследования.

В Офисе генпрокурора хотят также запустить “полноценную работу электронного уголовного производства – информационно-телекоммуникационную систему досудебного расследования”.

Предполагается, что система под названием Е-case позволит ускорить процесс прохождения процессуальных документов, передачи дел. Данные будут доступны онлайн для следователей, дознавателей, прокуроров, следственных судей и суда. Кроме того система упростит процедуру доступа к материалам стороне защиты.

Законопроект, который позволит ввести электронное производство, Верховная рада уже проголосовала в первом чтении.

Контекст:

5 октября 2020 года на презентации новых сервисов и цифровых услуг Diia Summit президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в 2021 году в Украине начнется реализация режима paperless. То есть в Украине госорганы не будут требовать “никаких справок, выписок или других бесконечных бумажек”.

Зеленский также заявлял, что устранение злоупотреблений и прозрачность судебной системы является вызовом для украинской власти, и эффективным шагом в этой связи может стать IT-решение по аналогии “государства в смартфоне” – “суд в смартфоне”.

В марте 2021 года Зеленский подал на рассмотрение Верховной Рады законопроект “О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно внедрения информационно-телекоммуникационной системы досудебного расследования”, который вводит электронный документооборот в уголовном процессе. 27 апреля Рада приняла его в первом чтении.

В тот же день парламент во втором чтении принял закон о внедрении Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы, которая должна “повысить эффективность деятельности судей и судов”.

—