 

Бледанс примерила усы: А с чем вы вышли после праздников?

12.05.2021, 2:16, Разное
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Сегодня актриса и певица Эвелина Бледанс поделилась в своих социальных сетях смешным видео, в котором она красуется наклеенными пышными усами. Звезда иронично подписала пост: “А с чем вы вышли из праздников?”.

Публикация вызвала бурную реакцию у аудитории. Мнение комментаторов кардинально разделилось.

Одни поддержали артистку и посмеялись вместе с ней. Подписчики отметили приятный внешний вид Бледанс и ее самоиронию.

“Красотка! Даже усищи подходят”, “Кого-то мне это напоминает. А, Сальвадора Дали!” – забавно отметили фолловеры.

Другие, напротив, обвинили Бледанс с злоупотреблении пластической хирургией и глупости не по годам. Бессмысленные видео, зрелый возраст и перекаченные губы не устроили злостных комментаторов.

“Губы надула и дурью занимается, старая уже”, – взбесилась одна из подписчиц.

Особая полемика развернулась вокруг происходящих в Казани событий. Аудитория Бледанс утверждает, что из-за этого такие видео крайне неуместны сегодня.

“Новостями не интересуетесь?”, “Вы, наверное, не в курсе о событиях в Казани? Лучше повременить с такими постами”, – злостно прокомментировали подписчики.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

Напомним, недавно сын Эвелины Бледанс, страдающий синдромом дауна, впервые вышел на сцену. Мальчик принял участие в театральной поставке и сыграл своего любимого персонажа – Пьеро. Бледанс поделилась, что для нее это был очень волнительный и нервный момент, ведь, помимо зрителей, в зале присутствовали журналисты. Большинство поклонников артистки поддержали ее и выразили надежду на то, что в будущем у мальчика все получится.



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