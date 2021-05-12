СМИ: В Казани стреляли из того же оружия, что и в Керчи

Преступник, устроивший стрельбу в школе в Казани, мог использовать то же оружие, что и керченский стрелок три года назад. Об этом рассказал СМИ специалист оружейной отрасли.

По мнению эксперта, 19-летний Ильназ Галявиев использовал турецкий дробовик Hatsan ESCORT – именно его использовал Владислав Росляков, убивший 21 человека в Керчи в 2018 году. Аналитик отметил, что это оружие является одной из самых дешёвых боевых моделей: его стоимость варьируется от 30 до 40 тысяч рублей, передаёт Ura.ru.