 

В Черное море зашел патрульный корабль Франции

12.05.2021, 2:00, Новости дня
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Патрульный корабль ВМС Франции «Командан Биро» зашел в Черное море, силы Черноморского флота ведут за ним наблюдение, сообщили в Национальном центре управления обороной (НЦУО, ходит в Минобороны России).

«Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями патрульного корабля «Командан Биро» ВМС Франции, зашедшего в акваторию Черного моря 11 мая 2021 года», – цитирует сообщение РИА «Новости».

9 мая в Черном море начались совместные учения украинских пограничников и береговой охраны США, американский корабль Hamilton зашел в порт Одессы 10 мая. 

В ночь на 8 мая военные армии США десантировали в Эстонии более 700 военнослужащих, боевую технику и снаряжение в рамках учений Swift Response, которые начались 5 мая. Это часть серии крупнейших за 25 лет учений США в Европе Defender Europe. Маневры пройдут в 16 странах с участием 28 тыс. военнослужащих.

Напомним, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что действия США и НАТО в Европе способствуют росту военной опасности, а националистические настроения на Украине провоцируют вооруженный конфликт на Донбассе.



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