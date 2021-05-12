 

В ОП призвали генпрокуратуру признать украинскую организацию «С14» экстремистской

12.05.2021, 2:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Генеральную прокуратуру РФ направлен запрос от члена Общественной палаты РФ Максима Григорьева о признании украинской организации «С14» экстремисткой на территории России.

«Максим Григорьев направил в Генеральную прокуратуру РФ запрос о признании украинской неонацистской организации СИЧ-С14, а также связанных с ней организаций «Союз ветеранов войны с Россией» и «Национальный центр правозащиты» экстремистскими и запрете их деятельности на территории России. В основу представленных доказательств легли материалы, собранные Максимом Григорьевым и Дмитрием Саблиным в ходе работы над документальной книгой «Обыкновенный фашизм: украинские военные преступления и нарушения прав человека (2017–2020)», – говорится в Telegram-канале Общественной палаты.

В Общественной палате ранее выступили с предложением признать украинский полк «Азов», украинскую общественную организацию «Национальный корпус» экстремистскими в России.

В конце марта Григорьев и депутат Госдумы Дмитрий Саблин представили книгу «Обыкновенный фашизм: украинские военные преступления и нарушения прав человека (2017-2020)». Член ОП сообщил, что в книге описаны убийства, нападения на оппозиционных политиков и журналистов на Украине, а также описана провозглашенная Киевом политика героизации нацизма.

Отметим, что в 2017 году «С14» была внесена в перечень международных террористических организаций по версии Terrorism Research & Analysis Consortium TRAC. Сама «C14» названа в честь лозунга из 14 слов: «Мы должны защитить само существование нашего народа и будущее для белых детей». Эта фраза принадлежит американскому нацисту Дэвиду Лейну. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

29.12 / Мадуро поблагодарил «русских братьев» за «Спутник V»

17.12 / Германия одобрила санкции ЕС по инциденту с Навальным

11.08 / Подозрение на инсульт у Ефремова не подтвердилось

28.11 / Познер сравнил молодежь с людьми своего поколения

01.03 / Новый пикап Maxus T90 рассекретили

23.07 / В Кремле рассказали об оценке Путиным работы правительства Мишустина

16.07 / Глава МИД Великобритании обвинил Россию во вмешательстве в парламентские выборы 2019 года

05.07 / В Балтиморе протестующие снесли памятник Христофору Колумбу

08.07 / Потомок Джефферсона призвал снести вашингтонский мемориал

01.10 / Кикабидзе возглавил список партии Саакашвили на выборах в парламент

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика