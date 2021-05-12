В ОП призвали генпрокуратуру признать украинскую организацию «С14» экстремистской

В Генеральную прокуратуру РФ направлен запрос от члена Общественной палаты РФ Максима Григорьева о признании украинской организации «С14» экстремисткой на территории России.

«Максим Григорьев направил в Генеральную прокуратуру РФ запрос о признании украинской неонацистской организации СИЧ-С14, а также связанных с ней организаций «Союз ветеранов войны с Россией» и «Национальный центр правозащиты» экстремистскими и запрете их деятельности на территории России. В основу представленных доказательств легли материалы, собранные Максимом Григорьевым и Дмитрием Саблиным в ходе работы над документальной книгой «Обыкновенный фашизм: украинские военные преступления и нарушения прав человека (2017–2020)», – говорится в Telegram-канале Общественной палаты.

В Общественной палате ранее выступили с предложением признать украинский полк «Азов», украинскую общественную организацию «Национальный корпус» экстремистскими в России.

В конце марта Григорьев и депутат Госдумы Дмитрий Саблин представили книгу «Обыкновенный фашизм: украинские военные преступления и нарушения прав человека (2017-2020)». Член ОП сообщил, что в книге описаны убийства, нападения на оппозиционных политиков и журналистов на Украине, а также описана провозглашенная Киевом политика героизации нацизма.

Отметим, что в 2017 году «С14» была внесена в перечень международных террористических организаций по версии Terrorism Research & Analysis Consortium TRAC. Сама «C14» названа в честь лозунга из 14 слов: «Мы должны защитить само существование нашего народа и будущее для белых детей». Эта фраза принадлежит американскому нацисту Дэвиду Лейну.