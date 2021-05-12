Две из трех солисток Little Mix беременны: первые фото с красной дорожки BRIT Awards

Несколько минут назад на арене O2 в Лондоне состоялось вручение британской музыкальной премии BRIT Awards 2021. Как и недавний “Оскар”, церемония прошла как в доковидные времена – с красной ковровой дорожкой, нарядными гостями и живыми выступлениями. Не обошлось и без приятных сюрпризов, за которые мы и любим такие мероприятия: в числе тех, кто прошел по дорожке перед фотографами, было женское трио Little Mix. И невооруженным взглядом было видно, что две из трех солисткок находятся в ожидании малышей!

Обе девушки объявили о своем положении еще в начале мая с разницей в несколько дней. 4 мая кадры из “беременной” фотосессии опубликовала на своей странице в Instagram Ли-Энн Пиннок, а накануне церемонии радостной новостью у себя в блоге поделилась ее коллега Перри Эдвардс. Но этот выход в свет для обеих стал первым за все время беременности.

Ли-Энн Пиннок, Джейд Феруолл и Перри Эдвардс

Девушки прибыли на церемонию в белых платьях, которые подчеркивали их фигуры и округлившиеся животы. Их сопровождала третья участница группы Джейд Феруолл. Двойным “беременным” появлением на публике они не ограничились – запомнились они сегодня также тем, что стали первой в истории премии женской группой, которая выиграла в номинации “Лучшая британская группа” (да, их коллегам – группе Spice Girls – добиться этого так и не удалось).

Мы только что вошли в историю! Мы шли к этому 10 лет! Это очень эмоциональный момент… Быть женской группой в британской поп-индустрии непросто. Мы сталкивались с доминированием белых мужчин, с мизогинией, сексизмом и недостатком инклюзивности. Мы гордимся тем, что так долго продержались вместе, всегда стояли на своем и окружили себя сильными женщинами. Благодаря этому теперь наши голоса стали сильнее, чем когда-либо,

– сказали они со сцены.

27-летняя Перри Эдвардс ждет ребенка от своего бойфренда, футболиста британского “Ливерпуля” Алекса Окслейд-Чемберлена, с которым состоит в отношениях с ноября 2017 года. Для обоих малыш станет первенцем. О своих эмоциях спортсмен написал в Instagram следующее:

Кто может рассказать, как менять подгузники? Чувствую благодарность и восторг, что стану отцом. Впереди бессонные ночи.

Ранее Перри Эдвардс встречалась с Зейном Маликом, который сейчас растит общую дочь с моделью Джиджи Хадид. Роман Перри и Зейна начался в 2012 году, а в 2013-м они объявили о помолвке. На фоне этого артист покинул британскую группу One Direction, так как хотел сосредоточиться на семье. Однако в августе 2015-го стало известно о разрыве помолвки.

Перри Эдвардс и Алекс Окслейд-Чемберлен

29-летняя певица Ли-Энн Пиннок также беременна от футболиста. Отец ее будущего ребенка (также первого для обоих) – игрок британского футбольного клуба “Уотфорд” Андрэ Грей. Влюбленные встречаются четыре года, а в мае прошлого года они объявили о помолвке.

Мы так давно об этом мечтали и не можем поверить, что скоро наши мечты станут реальностью… Не можем дождаться встречи с тобой,

– написала в Instagram Ли-Энн.

Ли-Энн Пиннок и Андрэ Грей