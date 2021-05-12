«Спасите меня, если можете…»

Война и жизнь швейцарского доктора Марселя Жюно.



Посещение лагеря военнопленных в Германии. Фото из личного архива Бенуа Жюно

В одном женевском музее есть такой экспонат: фигурка узника, скрюченного в тесной камере. Она сделана заключенным в Мьянме, в 1999 году, из куска желтого мыла. Прутья решетки в этой мыльной камере — из красных ниточек, такие обычно буддисты повязывают на запястья. И вот смотрит на тебя большим глазом бедный обхвативший голову руками человечек… Сильный экспонат.

Выходишь из музея, и за спиной — огромное здание Международного комитета Красного Креста. Таким его и представлял себе молодой швейцарский доктор Марсель Жюно, когда в 1935-м приехал в Женеву из Эльзаса. Но тогда Красный Крест занимал лишь скромную двухэтажную виллу, и в ней было не более десяти комнат, несколько машинисток, три секретаря.

В Африке началась война, нужен был врач, который смог бы координировать работу полевых госпиталей. Про Марселя Жюно, который недавно закончил стажировку как хирург и заведовал клиникой на 270 коек, в Красном Кресте вспомнили неслучайно: ведь, еще будучи восемнадцатилетним, он организовывал помощь голодающим русским детям. И не ошиблись в нем: как бы сильно ему ни хотелось оперировать, но он откликнулся на их зов. Так в свою первую командировку на войну отправился самый, пожалуй, успешный делегат за всю историю Красного Креста.

Марсель Жюно до Красного Креста. Фото из личного архива Бенуа Жюно

Ему был 31 год. У него был шестимесячный отпуск из клиники. Он и предположить не мог, что война для него не закончится захватом итальянцами Абиссинии, что после он окажется на Гражданской в Испании, затем на Второй мировой в Германии, Англии, Польше, Греции и даже в Японии.

«Странный солдат, единственным оружием которого были две конвенции…» —

так он сам себя охарактеризует в написанной им в 1946-м книге «Воин без оружия».

Она читалась бы как авантюрный роман, если бы не комок в горле… Ее тональность удивительна — она очень личная, но скромная, она часто вызывает слезы, но не раздавливает непомерной тяжестью (это он оставил себе). Сильная и убедительная книга. После прочтения хочется немедленно записаться в добровольцы, чтобы где-то кому-то помочь.

Абиссиния

Италия Муссолини захватывает Эфиопию. Современная европейская армия воюет против босоногих солдат.

Эфиопы не берут пленных — им рубят головы. Это варварство.

Итальянские самолеты умышленно бомбят полевые госпитали Красного Креста. Это тоже варварство.

Рискуя жизнью, доктор мечется по стране, от одного разбомбленного госпиталя к другому. Он все еще надеется, что летчики ошиблись. Но это невозможно — с высоты две тысячи метров не заметить громадный красный крест на крыше госпиталя.

Наконец, итальянцы применяют запрещенное химическое оружие — иприт.

«Я вдруг услышал вдалеке какие-то странные протяжные стенания, жуткие звуки, вселившие в меня ужас. Раздирающий душу жалобный напев то усиливался, то затихал в медленном непрерывном ритме.

Я побежал, задыхаясь, вперед, чтобы узнать, что это такое. Когда я миновал вершину и оказался в узком пространстве между холмом и убежищем императора, эти звуки стали громче и отчетливее.

— Абет… Абет… Абет… (Сжалься над нами… Сжалься над нами…)

На земле между деревьями везде лежали люди, тысячи людей. Я подошел ближе. Потрясенный, я увидел страшные гноящиеся раны на ногах и истощенных телах. Обожженные ипритом люди умирали.

— Абет… Абет…

Монотонный ритмичный плач был обращен к убежищу императора. Но кто мог сжалиться над ними? Кто мог облегчить их страдания? Врачей здесь не было, наши полевые госпитали уничтожены. Не было медикаментов, вообще ничего, для того чтобы оказать им помощь и хоть как-то позаботиться об этих несчастных людях. Даже те, кто смог повернуться ко мне, уже не видели меня. Я ничем не мог им помочь.

Вскоре стемнело, и всю ночь одинокий и бессильный что-либо сделать император слышал бесконечные и безысходные стенания:

— Абет… Абет…»

В Абиссинии. Фото из личного архива Бенуа Жюно

Марсель Жюно шлет в Женеву отчеты — требует сообщить об этом в Лигу Наций — но им не дают хода. Красный Крест осторожничает.

В Абиссинии доктор усвоил адский урок.

Видеть, но молчать, не отвечать, не комментировать. Оставаться беспристрастным. Не произносить ни одного лишнего слова. Идти на компромисс, чтобы спасти хоть кого-то. Это с воюющими сторонами.

Видеть и кричать, но получать один и тот же ответ: мы должны соблюдать принцип нейтральности. Это с обитателями маленькой виллы в Женеве.

И, несмотря ни на что, продолжать делать свое дело. Потому что даже в этих условиях все равно кому-то можно помочь.

Испания

Он даже передохнуть не успел: следующая командировка — в Испанию. Теперь он вообще безоружный: Женевские конвенции на гражданскую войну не распространяются. Что же остается? Просто наблюдать? Это был бы не доктор Жюно.

Он ставит перед собой цель — попытаться положить конец убийству заложников с обеих сторон. Он встречается с губернаторами, генералами. Наконец — у него в руках подписанное обеими сторонами соглашение. К сожалению, на войне ничему до конца верить нельзя: баски освобождают 130 женщин-аристократок, и Жюно доставляет их домой, а франкисты отказываются выполнять обещанное.

«Переговоры длились несколько недель. Я так и не получил сто тридцать баскских женщин… Но я добился обещания, что мне разрешат репатриировать сорок баскских детей… Но тщетно все утро 25 числа я прождал детей. В одиннадцать часов с границы пришла депеша на мое имя, в которой говорилось, что договоренность отменена…

Положение сложилось ужасное. Когда в пять часов вечера «Эксмут» прибыл на рейд Бильбао, мы увидели заполнившие пристань толпы людей, пришедших встречать возвращающихся детей. Во всех церквях звонили в колокола, ревели гудки. Все были уверены, что на борту «Эксмута» дети. Я был расстроен и зол.

Только спустился по трапу, и матери сразу же меня окружили:

— Los ninos? Los ninos? (Где же дети?)

…Обезумевшие от горя женщины плевали мне в лицо, и баскская полиция вынуждена была вмешаться, чтобы меня защитить. …Я шел в окружении разъяренной толпы сквозь крики, брань и мелькание отнюдь не приветственно поднятых сжатых кулаков и только в ратуше смог, наконец, объясниться с несчастными женщинами. Призвав на помощь все свои скудные познания в испанском, я в течение часа убеждал их не терять надежду и в конце концов торжественно поклялся:

— Клянусь вам, что через десять дней я вернусь вместе с детьми!»

Ему удалось сдержать слово.

***

Смертельные враги друг другу, для него «все они были испанцами, и все одинаково по-человечески страдали».

В Испании. Фото из личного архива Бенуа Жюно

«Непреодолимая стена разделяла два лагеря, и никто не пытался ее сломать. Стороны лишь обменивались оскорблениями и пулями. И над всем этим царило молчание — как на одной, так и на другой стороне. Кто-то находился по ту сторону фронта, а его близкие даже не знали, жив он или нет.

Я уже давно понял, что эта неизвестность является самым страшным мучением. Сколько раз мне приходилось видеть, как человек трясущимися руками берет бумажный бланк карточки Красного Креста, который нам с таким трудом удалось переправить с одной стороны на другую.

Она содержала немногое: фамилию, адрес и сообщение — размер сообщения не должен был превышать двадцать пять слов. Иногда цензура вычеркивала все, кроме подписи, но и одна подпись говорила о том, что любимый человек жив, и глаза прочитавшего имя и подпись наполнялись слезами радости».

Во время гражданской войны в Испании МККК переслал из Бургоса и Барселоны, Мадрида и Сарагосы не менее пяти млн таких карточек.

Однажды вечером ему в руки попала записка от одного военнопленного итальянца: «Мне только что сообщили, что завтра в пять часов утра меня расстреляют. Спасите меня, если можете…» Мальчику было всего 19. Доктор Жюно тут же отправился к республиканскому премьер-министру и сумел убедить того, что этого итальянца можно выменять у франкистов на русского или французского летчика. Казнь отложили на две недели.

С этого итальянского мальчика началась огромная кампания по обмену приговоренными. Жизнь на жизнь. Списки росли. Сначала три фамилии, затем еще 21, в конце счет шел на тысячи. Тысячи спасенных смертников. Одним из них станет скромный венгерский журналист, будущий известный писатель Артур Кестлер.

***

Беспристрастность доктора Жюно подверглась в Испании испытаниям.

«Особенно хорошо мне запомнилось одно сентябрьское утро. Я увидел приближающиеся самолеты. Как обычно, они появились из-за горы Монжуик и полетели в сторону города. Я бросился вниз, перепрыгивая сразу через две ступеньки. Внизу служащие Испанского Красного Креста готовили скорую помощь. Вызов не заставил себя ждать: бомбы упали на школу в старом городе около Женералита.

Вместе с фельдшерами скорой помощи я вскочил в машину. Подъехав к школе, мы увидели, что крыша и верхние этажи разрушены и обломки погребли более ста детей. Мы принялись судорожно разбирать завалы. В то же время работать приходилось очень аккуратно, так как под обломками могли находиться еще живые дети.

Нам удалось извлечь лишь десять целых детских тел, все остальные были разорваны на куски. Это было ужасно. Один из фельдшеров нашел маленькую русую головку, другие извлекли хрупкие ножки ангелочков. В школе не уцелел ни один ребенок.

Работая, я все время повторял про себя: «Такая война вслепую ужасна!»

В течение последующих двух недель я не навещал летчиков-франкистов в тюрьме — просто не мог себя заставить это делать.

Но потом я попытался рассуждать разумно: а какая, собственно, разница между бомбами, падающими на Барселону, и теми, которые падают на Мадрид? Это одна и та же война, которую я ненавидел, но во имя людей, ведущих эту войну и страдающих от нее, мы должны продолжать нашу работу».

Перед падением республиканской Барселоны ему удалось освободить несколько тысяч заключенных. Среди них были узницы женской тюрьмы. Потом, спустя 10 лет, когда он будет описывать этот эпизод в своей книге, он вдруг не сдержится и станет очень беспощадным, вспомнив страх на «тупых лицах» надзирательниц:

«Я всегда честно относилась к своим обязанностям, — произнесла начальница своими накрашенными губами. — Я делала только то, что должна была делать».

Эта фраза была произнесена за несколько месяцев до начала Второй мировой войны.

Вторая мировая

Он начинает свою миссию 16 сентября 1939-го в Берлине. И надолго будет оставаться единственным делегатом Красного Креста в Германии и на всех оккупированных ею территориях. Его оружие — все те же две конвенции — одна о защите раненых, другая, не ратифицированная СССР и Японией, — о военнопленных.

А что делать с интернированными, единственная вина которых — что они иностранцы? Ему удается убедить немцев применить и к ним Женевскую конвенцию. Практически все они доживут до освобождения.

Уже через 11 дней после начала своей миссии он посещает первый лагерь военнопленных — в разбомбленной и оккупированной Польше. Он добивается разрешения на доставку из Швейцарии помощи для наиболее нуждающихся, а затем — на организацию службы розыска пропавших без вести, которая просуществует до самого конца войны. Он встретится с генерал-губернатором Польши Ханцем Франком, которого потом повесят в Нюрнберге. Он также встретится с главой юденрата Варшавского гетто Адамом Черняковым, который выпьет цианистый калий, когда провалятся его попытки предотвратить депортацию нацистами евреев из гетто в Треблинку.

Посещение лагеря военнопленных. Фото из личного архива Бенуа Жюно

7 июня 1940 года его срочно вызвали в МИД Германии: у них была «информация», что французы расстреливают немецких парашютистов. Ему объявили, что «фюрер не намерен это терпеть» и что за каждого парашютиста они будут расстреливать десять французских военнопленных. Доктор Жюно понимал: стоит хотя бы раз сработать этому дьявольскому механизму, и дальше это будет повторяться и повторяться…

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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