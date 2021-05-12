В Симферополе ФСБ ликвидировала боевика

В Симферополе сотрудники ФСБ ликвидировали объявленного в розыск члена международных террористических организаций, во время задержания он оказал вооруженное сопротивление, сообщили в пресс-службе Управления ФСБ РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

«При силовой поддержке спецподразделений ФСБ РФ и Росгвардии проведено оперативно-боевое мероприятие, целью которого являлось задержание объявленного в розыск члена международных террористических организаций. В ходе проведения оперативно-боевого мероприятия на территории муниципального образования «Городской округ Симферополь» подозреваемый открыл стрельбу по сотрудникам ФСБ, тем самым оказав вооруженное сопротивление. В процессе боестолкновения боевик был нейтрализован», – цитирует сообщение ТАСС.

Ранее ФСБ по Тверской области предотвратила теракт, который готовил сторонник запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство». Он оказал сопротивление при задержании и был ликвидирован.