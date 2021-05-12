 

В Иерусалиме возобновились столкновения палестинцев с полицией Израиля

12.05.2021, 1:38, Новости дня
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Ожесточенные столкновения между палестинцами и сотрудниками израильских правоохранительных органов вновь вспыхнули в Восточном Иерусалиме, главным образом в районе мечети Аль-Акса, сообщила палестинская радиостанция Dunya Al Watan.

Как информирует палестинская радиостанция, во вторник вечером полиция Израиля приступила к штурму дворов мечети, силой вытесняя оттуда прихожан. Израильские силовики перекрыли ворота, ведущие к мусульманской святыне. Наиболее ожесточенные столкновения происходят у ворот Аль-Магариба, Аль-Асбат и Ас-Сильсиля. Стражи порядка применяют резиновые пули, слезоточивый газ и светошумовые гранаты, передает ТАСС.

По сведениям палестинского информационного агентства WAFA, большинство прихожан стремилось попасть в Аль-Аксу для молитвы, которая совершается в священный для мусульман месяц рамадан после обязательной ночной молитвы.

Накануне группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама» (боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС) предъявила властям Израиля ультиматум, потребовав отвести полицейских от мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме. После этого Израиль начал выводить силовиков из мечети Аль-Акса.

Как сообщало палестинское издание Alquds, в понедельник сотрудники правоохранительных органов Израиля силой выгнали из мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме совершавших молитвы прихожан, применив слезоточивый газ, резиновые пули и светошумовые гранаты. По данным Палестинского общества Красного Полумесяца, в стычках с израильскими силовиками в Восточном Иерусалиме пострадали не менее 612 палестинцев.

В понедельник группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама» призвала власти Израиля вывести силовиков из района Храмовой горы и Шейх-Джарраха и освободить задержанных. В тот же день из сектора Газа по городам Израиля было выпущено более 45 ракет. В ответ армия Израиля нанесла удары по военным объектам движения ХАМАС.

К утру вторника из сектора Газа по Израилю, по данным ЦАХАЛа, были запущены более 200 ракет, в результате обстрелов погибли двое израильтян. В ответ армия Израиля нанесла 130 ударов по объектам движения ХАМАС и палестинской группировки «Исламский джихад». Позже Израиль нанес ракетные удары по нескольким городам в секторе Газа.

В свою очередь группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама», являющаяся боевым крылом контролирующего сектор Газа радикального движения ХАМАС, объявила о запуске 130 ракет в сторону Тель-Авива и его окрестностей в ответ на атаки на жилые дома в Газе. В Тель-Авиве сработали сирены воздушной тревоги, в небе слышны многочисленные разрывы.

Во вторник вечером начальник Генштаба Армия обороны Израиля Авив Кохави сообщил о намерении расширить военную операцию в секторе Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал заставить ХАМАС заплатить за обстрелы «высокую цену».

Движение ХАМАС призвало арабские страны расторгнуть мирные соглашения с Израилем. Израиль призвал мировое сообщество осудить ХАМАС за обстрелы городов.



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