В Петербурге собрались запретить бросать самокаты у метро и остановок

В Петербурге намерены запретить парковать самокаты ближе 15 метров от остановок общественного транспорта и станций метрополитена, а также ездить по городу со скоростью свыше 15 км/ч, сообщили в комитете по транспорту по итогам совещания с представителями кикшеринговых организаций.

Как рассказал один из представителей отрасли, принимавший участие в совещании, город вправе начать отправлять разбросанные самокаты на штрафстоянку, так как, согласно ГОСТу, на тротуарах ничего лишнего находиться не должно, сообщила «Фонтанка.Ру».

Как информирует издание, по итогам совещания в Смольном при комитете по транспорту создадут рабочую группу, которая определит возможные места парковки самокатов.

В Северо-Западной ассоциации развития велосипедной и пешеходной инфраструктуры «Пошли-поехали», которая также стала участником встречи, заявили, что регламентировать правила для самокатчиков поможет введение в правила дорожного движения такого понятия, как средства индивидуальной мобильности, для которого необходимо отдельно продумать порядок использования. Помимо этого, там предложили устанавливать на самокаты номер, чтобы было легче отследить правонарушителя и пожаловаться на него.

Как рассказали изданию крупнейшие игроки петербургского рынка кикшеринга, за оставление самоката на остановке общественного транспорта, вне зоны парковки или без фото о завершении аренды нарушители могут быть оштрафованы на 1 тыс. рублей, но проблему это не решает.

Напомним, в ноябре 2020 года Минтранс предложил ограничить скорость передвижения на электросамокатах и гироскутерах, а также ввести новые дорожные знаки, регулирующие движение средств индивидуальной мобильности (СИМ). Ведомство также предложило установить приоритет для пешеходов над пользователями СИМ при движении по тротуарам.