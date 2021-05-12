 

Российские хоккеисты отсидели на карантине перед гала-матчем с участием Путина

12.05.2021, 1:30, Новости дня
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Об этом стало известно из стенограммы встречи Путина с президентом Международной федерации хоккея на льду Рене Фазелем, опубликованной на сайте Кремля 10 мая.

“Я встретил старых друзей в отеле: Фетисов, Буре, [Владимир] Мышкин, [Валерий] Каменский. Все там были на карантине, такие теперь времена. Но это было очень весело”, – сказал Фазель.

Несмотря на то, что Путин привился от коронавируса и рассказал о выработке у него антител, встречающихся с ним людей продолжают отправлять на обсервацию, отметило 11 мая “Радио Свобода”.

Перед поездкой Путина в Саратовскую область в апреле двухнедельную изоляцию прошли чиновники, представители спецслужб и журналисты, которые должны были встретиться с ним.

Гала-матч фестиваля Ночной хоккейной лиги состоялся во дворце спорта “Большой” в Сочи, написала пресс-служба Кремля.

Ночная хоккейная лига – всероссийский турнир по хоккею среди любительских команд, основанный по инициативе Путина в 2011 году. Главный приз соревнований – грант на строительство ледовой арены в регионе, который представляет команда-победитель.

Контекст:

Путин 23 марта привился от коронавирусной инфекции COVID-19. Его спикер Дмитрий Песков перед этим провел пресс-брифинг, во время которого заявил, что процедура будет непубличной. Также он не назвал препарат, которым прививался Путин. Спикер главы Кремля считает, что все три разработанных в РФ препарата “хорошие и надежные”. 

Фото или видео вакцинации Путина Кремль не публиковал. 

24 марта Пескова спросили о самочувствии Путина после первой дозы прививки, он не дал прямого ответа на вопрос. 

Путин 14 апреля заявил, что получил вторую прививку от коронавирусной инфекции COVID-19.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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