Из Газы по Израилю выпущено 470 ракет, разрушены дома, есть погибшие. Фоторепортаж

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Сгоревший транспорт в результате обстрела в Холоне, Израиль

Последствия обстрела в Холоне, Израиль

Последствия обстрела в Холоне, Израиль

Последствия обстрела в Холоне, Израиль

Израильтяне пережидают сирену в Ашдоде, Израиль

Ракета попала в дом в Ашдоде, Израиль

Ракета попала в дом в Ашдоде, Израиль

Ракета попала в дом в Ашдоде, Израиль

Ракета попала в дом в Ашдоде, Израиль

Ракета попала в дом в Ашдоде, Израиль

Ракета попала в дом в Ашдоде, Израиль

Ракета попала в дом в Ашдоде, Израиль

Израильская полиция собирает обломки ракеты, выпущенной из сектора Газа, в деревне Бейт-Некуфа недалеко от Иерусалима

Израильская полиция собирает обломки ракеты, выпущенной из сектора Газа, в деревне Бейт-Некуфа недалеко от Иерусалима

Израильская полиция собирает обломки ракеты, выпущенной из сектора Газа, в деревне Бейт-Некуфа недалеко от Иерусалима

Израильская полиция собирает обломки ракеты, выпущенной из сектора Газа, в деревне Бейт-Некуфа недалеко от Иерусалима

Ракета попала в здание в Ашкелоне, Израиль

Ракета попала в здание в Ашкелоне, Израиль

Ракета попала в здание в Ашкелоне, Израиль

Работа противоракетной системы Израиля “Железный купол”

Работа противоракетной системы Израиля “Железный купол”

Работа противоракетной системы Израиля “Железный купол”

Работа противоракетной системы Израиля “Железный купол”

Работа противоракетной системы Израиля “Железный купол”

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