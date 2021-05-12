 

Определен размер выплат для семей погибших после стрельбы в Казани

12.05.2021, 1:23, Разное
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Власти Татарстана определили размер выплат для семей погибших после стрельбы в школе в Казани. Они получат по одному миллиону рублей.

Кроме того, получившие ранения средней и тяжёлой степени тяжести получат по 400 тысяч рублей, а получившим лёгкие ранения – по 200 тысяч.

Ранее президент России Владимир Путин провёл совещание с членами правительства и поручил оказать детям и родственникам пострадавших в результате трагедии всю необходимую помощь, в том числе – психологическую. По поручению главы государства в Казань были отправлены сотрудники МЧС и медработники, сообщает Ura.ru.



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