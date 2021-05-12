 

Мэр Казани назвал стрельбу в школе терактом

12.05.2021, 1:23, Разное
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Мэр Казани Ильсур Метшин назвал стрельбу в гимназии №175 террористическим актом. По словам градоначальника, он был направлен против детей.

Метшин подчеркнул, что такое преступление против детей – “самое подлое, самое низкое, что можно себе представить” и выразил соболезнования родным и погибших в результате трагедии.

Напомним, что во вторник вооружённые преступники открыли огонь по ученикам и учителям в гимназии №175 на улице Файзи в Казани. В результате погибли не менее восьми человек, среди которых было семеро детей. Ещё около 20 человек были госпитализированы, шестеро из них находятся в реанимации, сообщает “Общественная служба новостей”.



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