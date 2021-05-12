«Куму Путина» Виктору Медведчуку предъявили обвинение в госизмене

Двум депутатам Верховной Рады Украины предъявили обвинения в госизмене. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.

Она назвали лишь первые буквы фамилий этих депутатов — «М и К». Депутатов также заподозрили в покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму, утончила генпрокурор.

«Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник уточняет, что речь идет о Тарасе Козаке и о лидере партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Викторе Медведчуке, который называет себя кумом Путина.

Ранее Служба безопасности Украины провела обыски дома у Медведчука. Генпрокурор же в свою очередь отметила, что местонахождение обвиняемого «М» неизвестно.

О том, что Государственное бюро расследований Украины открыло уголовное производство о государственной измене Виктора Медведчука и Тараса Козака, сообщалось в апреле в «Интерфакс-Украине» со ссылкой на народного депутата Украины Алексея Гончаренко.

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