 

В «Единой России» рассказали о возрасте участников праймериз партии на выборы в Госдуму

12.05.2021, 0:46, Новости дня
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Более 30% участников предварительного голосования партии «Единая Россия» по отбору кандидатов партии на выборы в Госдуму младше 35 лет, сообщила пресс-служба партии.

«Каждый третий кандидат моложе 35 лет. Всего к 11 мая на сайте PG.ER.RU зарегистрировано 5272 кандидата, которые намерены представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму», – приводит ТАСС сообщение.

По данным пресс-службы партии, треть участников праймериз занимается волонтерской деятельностью. В целом на долю добровольцев, общественников и работников социальной сферы приходится 48% зарегистрированных.

Глава федерального оргкомитета предварительного голосования сенатор Александр Карелин сообщил, что на участие в предварительном голосовании активно заявляются представители малого и среднего бизнеса. «Показательно, что они мотивируют участие в предварительном голосовании не тем, чтобы представлять интересы только коммерческого сектора. Они, напротив, готовы работать в интересах людей, развивать взаимодействие между государством и частным сектором», – приводятся его слова в сообщении.

Ранее сообщалось, что в качестве выборщиков для участия в предварительном голосовании «Единой России» по отбору кандидатов партии на выборы в Госдуму зарегистрировались более 3 млн человек, это почти 3% от общего количества избирателей в стране.



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