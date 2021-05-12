 

В СК опровергли сообщения о заложенном в школе в Казани взрывном устройстве

12.05.2021, 0:46, Новости дня
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Устроивший стрельбу в школе в Казани взорвал СВУ при входе в учебное заведение, других взрывных устройств в школе обнаружено не было, заявили в Следственном комитете.

«Распространяемая в СМИ информация о заложенном Ильназом Галявиевым в гимназии взрывном устройстве не соответствует действительности… На самом деле при входе в школу он взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие. Никаких других взрывных устройств при осмотре места трагедии следственной группой не обнаружено», – сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко. Об этом информирует ТАСС.

 

Она также напомнила, что достоверная информация может исходить от того правоохранительного органа, который занимается уголовным делом.

Напомним, 11 мая на школу № 175 в Казани произошло нападение. В здании учебного заведения прогремел взрыв и раздалась стрельба. В нападении подозревается студент университета ТИСБИ Ильназ Галявиев, он задержан, ему грозит пожизненный срок. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей, учительница английского языка и женщина-работник, еще 21 человек пострадал. Восемь раненых в школе в Казани детей находятся в тяжелом состоянии.

После случившегося президент РФ Владимир Путин поручил ужесточить правила оборота гражданского оружия.

При этом руководство школы заявило, что здание охраняла только вахтерша. Депутат Госдумы Александр Хинштейн в свою очередь сообщил, что в школе отсутствовала охрана, была только кнопка связи с пунктом централизованной охраны. Прокуратура сообщила, что оценит действия администрации школы в Казани во время нападения.



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