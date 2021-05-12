Жертвами ударов Израиля по сектору Газа стали 30 палестинцев

В результате израильских ударов по сектору Газа с вечера 10 мая погибли по меньшей менее 30 палестинцев, включая десять детей, еще 203 жителя анклава получили ранения, сообщило министерство здравоохранения сектора Газа.

Как сообщил палестинский информационный портал Dunya Al Watan, наибольшее число жертв зафиксировано в городах Газа и Дейр-эль-Балах, расположенных в северной и центральной частях сектора соответственно. В сообщении подчеркивается, что израильские военные осуществляют обстрелы населенных пунктов как ракетами, так и артиллерийскими снарядами, передает ТАСС.

К утру вторника из сектора Газа по Израилю, по данным ЦАХАЛа, были запущены более 200 ракет, в результате обстрелов погибли двое израильтян. В ответ армия Израиля нанесла 130 ударов по объектам движения ХАМАС и палестинской группировки «Исламский джихад». Позже Израиль нанес ракетные удары по нескольким городам в секторе Газа.

В свою очередь группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама», являющаяся боевым крылом контролирующего сектор Газа радикального движения ХАМАС, объявила о запуске 130 ракет в сторону Тель-Авива и его окрестностей в ответ на атаки на жилые дома в Газе. В Тель-Авиве сработали сирены воздушной тревоги, в небе слышны многочисленные разрывы.

После этого начальник Генштаба Армия обороны Израиля Авив Кохави сообщил о намерении ЦАХАЛа расширить военную операцию в секторе Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал заставить ХАМАС заплатить за обстрелы «очень высокую цену».

В понедельник группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама» призвала власти Израиля вывести силовиков из района Храмовой горы и Шейх-Джарраха и освободить задержанных палестинцев. В тот же день из сектора Газа по городам Израиля было выпущено более 45 ракет. В ответ армия Израиля нанесла удары по военным объектам движения ХАМАС.

Движение ХАМАС призвало арабские страны расторгнуть мирные соглашения с Израилем. Израиль призвал мировое сообщество осудить ХАМАС за обстрелы городов.