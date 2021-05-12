 

Израильские военные показали перехват ракет из Газы. Видео

12.05.2021, 0:38, Новости дня
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“Это момент, когда [система] “Железный купол” перехватила ракетный обстрел Тель-Авива и центральной части Израиля”, – отметили в твите.

RAW FOOTAGE: This is the moment the Iron Dome intercepted a barrage of rockets over Tel Aviv and central Israel. pic.twitter.com/8jl8OTgWCl

— Israel Defense Forces (@IDF) May 11, 2021

По данным Армии обороны Израиля, с вечера 10 мая по состоянию на 21.40 11 мая из Газы по Израилю было выпущено более 470 ракет. Погибло два мирных жителя. Times of Israel уточнил, что одна из погибших – жительница Ришона ле-Циона, города неподалеку от Тель-Авива.

Контекст:

В начале мая в Иерусалиме обострились столкновения между палестинцами и израильской полицией после решения суда о выселении нескольких палестинских семей из района Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме. 10 мая, в День Иерусалима, произошли беспорядки в старом городе, в частности на Храмовой горе. 

С 18.00 10 мая, после того, как Израиль не выполнил ультиматум ХАМАС об отводе силовиков с Храмовой горы, центр и юг Израиля начали массированно обстреливать из Газы. Ответственность за обстрел взяло на себя военное крыло ХАМАС.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал ответить “большой силой” на ракетный обстрел.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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