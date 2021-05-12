Медведчуку объявили подозрение в госизмене, Израиль интенсивно обстреливают, в Казани стрелок напал на школу. Главное за день

Медведчуку объявили подозрение в госизмене

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 11 мая подписала нардепам от ОПЗЖ Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку подозрения в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов. СМИ сообщили, что в доме Медведчука в Киеве СБУ проводила обыски.

Венедиктова подчеркнула, что политики в деле нет, речь идет только об уголовных преступлениях.

В деле три эпизода, первый из них касается помощи России в получении нефтегазового месторождения в аннексированном Крыму, второй – передачи спецслужбам РФ государственной тайны об украинских войсках. Третий эпизод касается участия фигурантов в разработке проекта “Луч”, с помощью которого планировалось вербовать украинских мигрантов в РФ.

Подозрения не вручали лично – Козак, по данным СБУ, находится в РФ и “не планирует возвращаться”, Медведчук в Украине, но найти его правоохранители не смогли.

Сам политик подтвердил, что находится в Украине, и заявил, что не собирается прятаться от правосудия. Подозрение он назвал “сфабрикованным по приказу власти” и “политической расправой за принципиальную позицию”.

ХАМАС продолжает интенсивный обстрел Израиля

По данным Армии обороны Израиля, с вечера 10 мая из Газы по Израилю было выпущено более 470 ракет. Погибло два мирных жителя, СМИ пишут о десятках раненых. Если накануне обстреливали преимущественно юг Израиля, 11 мая ракеты были направлены на Тель-Авив и другие города центра страны.

Израильская армия в ответ нанесла ряд авиаударов по Газе – отмечается, что удары наносят по складам оружия ХАМАС, спрятанным внутри гражданских зданий в Газе. ЦАХАЛ заявляет об уничтожении 300 террористических объектов, в том числе 15 боевиков ХАМАС. Палестинские СМИ пишут о 30 убитых мирных жителях, в том числе детях, и 204 раненых.

В США и Европейском союзе выразили глубокую обеспокоенность и призвали принять меры для снижения напряженности между Израилем и Газой.

В результате стрельбы в школе в Казани погибло девять человек

В результате нападение на гимназию в Казани погибло девять человек: семеро учеников, один учитель и еще одна женщина – работница школы. Агентство ТАСС сообщило о 32 раненых учениках.

Нападавшим оказался 19-летний Ильназ Галявиев, он раньше учился в этой школе.

Mash написал, что Галявиев перед тем, как отправиться в школу, пообещал в соцсети убить “огромное количество биомусора” и застрелиться. Во время допроса он заявил, что “осознал себя богом и начал всех ненавидеть”. Две недели назад он получил разрешение на хранение гладкоствольного ружья.

Президент РФ Владимир Путин поручил главе Росгвардии Виктору Золотову срочно проработать новое положение о видах оружия, разрешенного к гражданскому обороту.

Степанов прогнозирует четвертую волну коронавируса в Украине

“Мы прогнозируем, что у нас может быть и четвертая волна коронавируса… Над миром нависла угроза нового штамма, который уже наделал немало горя в Индии”, – заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

В четырех регионах Украины двое суток не делали прививок от COVID-19.

По словам Степанова, в 2021 году Украина должна получить 42 млн доз вакцин от коронавируса, ведутся переговоры о поставках вакцин на 2023 год.

СБУ разоблачила мошенников, которые по $250 продавали фальшивую вакцину Pfizer в Украине.

Зеленский заявил об отсутствии прогресса в отведении российских войск от границы Украины

Россия отозвала только 3 тыс. своих военных, которые дислоцировались в оккупированном Крыму, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

“Большого отвода мы не увидели и не видим. Очень медленно они отходят назад, но очень-очень медленно”, – сказал он.

В РФ заявили, что полмиллиона жителей Донбасса смогут проголосовать на выборах в Госдуму

Более полумиллиона жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), которые получили российское гражданство, смогут принять участие в выборах 2021 года в Государственную думу РФ, заявили в партии “Единая Россия”.

Апелляционный суд вернул новое украинское правописание

Шестой апелляционный административный суд удовлетворил апелляцию Министерства образования и науки, которое оспаривало решение Окружного админсуда об отмене нового правописания.

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