 

Благое дело: в Москве состоится благотворительная барахолка

12.05.2021, 0:04, Разное
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Уже в эту субботу на территории столичного отеля “Балчуг Кемпински Москва” в 1500 квадратных метров пройдет 8-я благотворительная барахолка с говорящим названием “Делись добром, Москва!”. Организаторы – команда одноименного волонтерского проекта под руководством Наталии Плоховой, Ольги Савельевой и Ксении Боломатовой – особенно рады предстоящему мероприятию, так как из-за коронавирусных ограничений в прошлом году его пришлось отменить. В этом году организаторы создадут все условия и предпримут необходимые санитарные меры, чтобы гости и участники чувствовали себя защищенными.

В отеле будут представлены более 3 тысяч предметов одежды, обуви и аксессуаров десятков брендов: гости смогут найти вещи от таких марок как Bosco di Ciliegi, Swarovski, Stefanel, Navigare, Victoria Andreyanova, Эконика, Roseville, Pe for girls, Amova Jewelry, Берегите птиц, Chaika Store, Ciao Kids, M.Reason, Misslo, Oxana Krengel и многих других. Также предметы своего гардероба предоставили артисты театра и кино, спортсмены и артисты. Но и это не все – на стендах можно будет найти и косметику от Mixit, Nature Siberica, Weleda.

Дарья Мельникова

Помочь благотворительному фонду можно не только обновив гардероб, но и сменив имидж: весь день на барахолке будет работать мобильная бьюти-студия от Натюрель, где всем желающим сделают макияж и укладку. Также во время барахолки пройдет масштабный благотворительный розыгрыш, в ходе которого можно получить один из следующих призов: билеты в театр “Мастерская Петра Фоменко”, театр имени Пушкина, Центра имени Вс. Мейерхольда, театра имени Владимира Маяковского, театр Et cetera, театр “У Никитских ворот”, Московский театр Мюзикла, а еще в музей Москвы, Еврейский музей и центр толерантности, музей “Смотровая Москва-сити”. Кроме этого организаторы разыграют сертификаты от медицинского центра ЧжутШи, а главным призом станет уикенд на двоих в номере одного из отелей сети Kempinski.

Александр Петров

Предыдущая, 7-я барахолка собрала рекордные 4 миллиона 808 тысяч 289 рублей, а среди гостей были десятки знаменитостей, в том числе Дарья Мельникова, Александр Петров, Юлия Хлынина, Анастасия Задорожная и другие. Как и в прошлый раз, в этот все вырученные от продаж средства будут переданы в пользу благотворительного фонда “Дом с маяком”. Далее они будут направлены на помощь неизлечимо больным детям и молодым людям из Москвы и Московской области.

За пять лет своей работы команда проекта “Делись добром, Москва!” провела 12 масштабных мероприятий и суммарно собрала около 30 миллионов рублей для дружественного фонда.

Подробную информацию о благотворительной барахолке можно найти здесь.

Ирина Мягкова



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