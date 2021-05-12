Постмодерн для СК

Дебаты имени DOXA — закрывать нужно журнал или полицию?

Выражая поддержку преследуемым по политическим мотивам редакторам и редакторкам журнала DOXA, философ Славой Жижек вызвал на дебаты Александра Бастрыкина. В «Фейсбуке» шутят, что хорошо бы им обсудить «объективную истину» — напомню, несколько лет назад СК разработал законопроект, обязывающий суд искать эту самую «истину», а не оценивать аргументы сторон, ибо существующая «в законе модель состязательности тяготеет к чуждой традиционному российскому уголовному процессу англо-американской доктрине» (интервью А.И. Бастрыкина «Российской газете», 16.03.2012).

Славой Жижек. Фото: Samuel de Roman / Getty Images

Фрейдомарксисту Жижеку, думаю, есть что сказать об истине; но я бы взял на себя смелость предложить им другую тему — более радикальную. Возьмем в качестве повода книгу «Конец полицейщины» (The End of Policing) социолога Алекса Витале — как раз ее первую главу DOXA перевели и выложили на своем сайте.

Книга вышла в 2017 году, но прошлым летом на волне BLM стала почти культовой. Профессор Витале считает, что полиция в США — «репрессивный инструмент, поддерживающий социальное, экономическое неравенство и расизм».

Жестокость полиции — это никакие не «перегибы» и не «злоупотребления», а неотъемлемая институциональная черта. Реформировать полицию невозможно,

остается только совсем ее расформировать и придумать какие-то новые формы на замену. Часть ее функций можно передать гражданам, а огромные бюджеты, расходуемые якобы на «поддержание правопорядка», перенаправить на исправление криминогенной среды — образование, медицину и т. д.

Американским сторонникам полного упразднения (Police Abolition) или, в лайт-версии, масштабных сокращений бюджета (Defund Police), конечно, легко говорить. Их активно критикуют — за дело, потому что, приводя массу данных в свою поддержку, они совершенно игнорируют многочисленные доказательства обратного (кроме того, неясно, кто в их логике будет бороться с умышленными насильственными преступлениями?) — но к ним и прислушиваются. В стране с нормальным политическим процессом каждое новое преступление полиции добавляет им общественной поддержки, и система отзывается реформами (попытками реформ?): вот Обама ввел нательные камеры, вот Трамп (после убийства Джорджа Флойда) запретил удушающие приемы.

Но полицейский расизм и критическая теория американских левых далеки от нас; у русских либералов есть свой старый, очень похожий спор. Называется: «ФСБ — закрыть нельзя реформировать». Понятно, что институциональное наследие КГБ никуда не делось, и кому бы памятник ни отливали, в итоге все равно выйдет Железный Феликс.

Наши спецслужбы — вместе с полицией, следствием, судами, — будучи на бумаге «вне политики», на деле по первому же приказу, а порой и без него спешат спасти бедный режим от армии страшных врагов:

от кровопийц правозащиты до зловещего, объявленного уже вне совершенно всех законов ФБК (закон требует сообщить, что организация признана «иноагентом». — Ред.).

Когда (если) вдруг наступит оттепель и к нам вернутся «демократия и гласность», как поступить с этими структурами? Созданные и всегда функционировавшие в рамках автократий, они, возможно, уже просто разучились исполнять свои непосредственные обязанности — и, ровно по определению профессора Витале, стали «репрессивным инструментом, поддерживающим социальное, экономическое и политическое неравенство».

Само дело DOXA — очередной и, к сожалению, далеко не последний пример того, как очевидно невиновных людей судят просто за пересечение «двойной сплошной» в умах начальства и ради устрашения остальных чересчур смелых и свободных.

Журналисты DOXA в суде. Фото: Арден Аркман / «Новая»

Все последние не месяцы, но годы — от избиений на митингах до массовых обысков, дознаний, арестов, реальных сроков за репосты и песни группы Rammstein, блокировок аниме, абсурдных приговоров, сокрытия пыток, ада ФСИН, отрицания существования спектаклей и выдачи аусвайсов «иноагентам», отравлений, наконец, недавней кульминации в виде признания борьбы с коррупцией «экстремизмом», — сплошной поток примеров чудовищной дисфункции всей российской правоохранительной системы.

Было бы здорово, если бы Жижек поговорил с Бастрыкиным об этом. Когда в американском городе Фергюсон в 2014 году полиция вступила в противостояние с местной афроамериканской общиной, словенский интеллектуал сравнил «работу» полиции в трущобах и гетто с действиями оккупационных сил. Интересно, посмотрев на действия нашей полиции во время последних митингов в поддержку Навального и, например, выборов в Мосгордуму летом 2019-го, высказал бы он ту же аналогию в лицо председателю СК?

Хватило бы ему наглости, хоть и колумнисту Russia Today, но человеку интеллектуально честному, сформулировать вопрос, который всех нас беспокоит, но который мы под угрозой уголовного преследования боимся задавать: «быть может, если наша общая цель — мир и процветание России, то ради ее блага нужно закрывать не DOXA, а «правоохранительные» органы РФ?»

Кирилл Фокин

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